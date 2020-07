Para llevar tranquilidad: Habló la hija del hombre que falleció en el Sanatorio Castelli de Venado Tuerto

Anahí, una de las hijas del hombre fallecido salió aclarar la situación de su papá.

La hija comenzó relatando: "Mi papá tenía una cardiopatía dilatada, un edema pulmonar y líquido en los pulmones. El ingresó (al Sanatorio Castelli) con una neumonía y después le hicieron el hisopado y le dio covid positivo después de estar internado ahí".

"Mi papá murió con covid y no por covid; eso es lo que yo quiero que se aclare", remarcó la joven y agregó: "Mi papá tenía diabetes, hipertensión y en estos últimos momentos se le bajaba la presión porque tenía todo ese cuadro. A lo último tenía una disfunción de los órganos vitales".

Más adelante Anahí remarcó: "Quiero que la gente se quede tranquila porque nosotros no tenemos síntomas; no tenemos nada. En cinco días nos van a hisopar y estamos cumpliendo con el aislamiento".

"Es una situación fea porque no se puede despedir. Es horrible", comentó la hija del hombre fallecido.

Luego Anahí relató un mal momento que tuvo que pasar este viernes: "Hoy me habían dicho que yo tenía permiso de Fiscalía para ver a mi papá a una distancia de dos metros con el equipo apropiado. Viene la ambulancia de la Municipalidad, me visten y me llevan para el Castelli. Llegamos al Sanatorio y el chófer informa que yo tenía una orden de Fiscalía para ver a mi papá a una distancia de dos metros sin tocarlo, sin nada; era pararme, mirarlo e irme. Yo tenía la ilusión de verlo aunque sea unos segundos. Nos tuvieron tres horas esperando y nunca nos dejaron pasar, me dijeron a último momento que no podía pasar, que me viniera a mi casa porque iba a ir la policía a buscarme para ir al complejo donde lo iban a enterrar".

Siguiendo con su relato, Anahí agregó: "Tampoco me dejaron verlo allá. Parece que el permiso que me dio la Fiscalía fue un mal entendido del Doctor Bustos con el Sanatorio Castelli. Se han informado mal entre ellos dos, y yo por culpa de esa situación me ilusione de que podía ver a mi papá cinco segundos".

"La verdad que pase un día feo", afirmó con dolor la joven y agregó con respeto a la situación antes contada: "Lo tome como una falta de respeto. En una vergüenza lo que me hicieron pasar hoy".

Por último Anahí volvió a afirmar: "Nosotros estamos bien de salud, cumpliendo con el aislamiento como se debe. Esperemos que la gente se quede tranquila, ya me han apoyado muchísmo. Estoy muy conforme con la Municipalidad, con el señor Chiarella y todo su equipo".

