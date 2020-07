14 Detenidos y allanamientos en Venado Tuerto y AMBA por narcotráfico

En el día de la fecha se realizaron más de 15 allanamientos por infracción a la Ley 23.737, éstos fueron solicitados en forma simultánea por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo del doctor Javier M. Arzubi Calvo, y ordenados por el Juzgado Federal de la mencionada ciudad.

La investigación, delegada desde su inicio en la Fiscalía, se originó a partir de las escuchas telefónicas de otra causa cuyos allanamientos fueron realizados en el mes de diciembre de 2019.

La organización desarrollaba su actividad en la ciudad de Venado Tuerto proveyéndose de material estupefaciente de localidades de la provincia de Buenos Aires.

Los operativos alcanzaron a domicilios en la ciudad de Venado Tuerto la mayoría de los barrios Gutiérrez, Villa Moisés y Ciudad Nueva, además de dependencias donde se encontraban alojados personas detenidas con anterioridad y un domicilio ubicado en el AMBA.

A raíz de los allanamientos se produjo el secuestro de material estupefaciente (cocaína y marihuana), elementos de fraccionamiento y corte, balanzas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos y documentación relacionada a las investigaciones.



“El Flaco” Y “El Lucas”

La organización de las actividades era desarrollada desde la Alcaidía de Melincué donde se encontraban detenidas dos personas, quienes a través de sus parejas y familiares diseñaban la provisión y venta de los estupefacientes.

El sujeto a quien mencionan a lo largo de la investigación se lo menciona como “El Lucas” se encuentra procesado por una causa por infracción a la Ley 23.737 del año 2018, éste permaneció varios meses prófugo y fue finalmente detenido.

En tanto que “El Flaco” permanece detenido desde el mes de diciembre de 2019 también por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Los mismos, que se encontraban alojados en dependencias policiales, reorganizaron sus actividades contando con la colaboración de sus parejas, quienes se ocupaban de la actividad, de las propias intervenciones telefónicas surge que éstos dos intercambiaron experiencias y reunificaron su “negocio”, incluso diseñan un entramado de comunicaciones a través de sistemas encriptados para evitar las investigaciones. “El Lucas” solicitó, este año, en tres oportunidades el beneficio de prisión domiciliaria principalmente basado en la pandemia, el Fiscal Federal se opuso a la medida, la que fue rechazada por el Juzgado Federal.

La pareja de de este imputado, llamada también “Mono” era quien se ocupaba –contando con la colaboración de su madre y su hermana- de la distribución, venta y provisión de material a través de proveedores principalmente de localidades de la provincia de Buenos Aires. Algunas de esas tareas eran coordinadas con “Soles” pareja de El Flaco quien es oriunda de Venado Tuerto y desde hace algunos años reside en el conurbano bonaerense.

Temiendo la posibilidad de sufrir allanamientos ocultaban el material y los elementos en distintos domicilios, entre ellos el de una vecina no vidente, afirmando en varias ocasiones que podían hacerlo porque la misma “casi no veía y no tenía idea de lo que eran las cosas”.

Los catorce imputados quedaron sujetos a la causa y serán indagados en los próximos días por video conferencia.



ANTECEDENTES

Este hecho está relacionado con una serie de allanamientos realizados el 12 de diciembre pasado las ciudades de Venado Tuerto, Granadero Baigorria y José C. Paz (Pcia de Buenos Aires) ordenados por el Juzgado Federal de Venado Tuerto en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal de esa ciudad. En la oportunidad se detuvieron seis personas, secuestro de estupefacientes dinero en efectivo, armas de fuego, teléfonos y documentación de interés.

