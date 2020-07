Arteaga: grave caso de abigeato.

Dialogamos en exclusiva con Corina Pilatti, productora ganadera de la localidad de Arteaga, a quien anoche, autores por el momento desconocidos le robaron de su campo, veintitrés (23) vacas Angus de cría preñadas y un (1) toro de la misma raza. Se tomaron su tiempo y hasta le usaron el caballo para facilitar el arreo hasta los corrales para subirlas al camión usando la manga.

Según nos relata Corina, "ayer por la tarde cuando hacemos los recorridos por el lugar, una empleada me avisa que estaba la tranquera abierta, pero que no se animaba a ir porque creía que algo había pasado" y efectivamente "la tranquera estaba rota y había huellas de camión, y el cargador también estaba roto" y ahí "nos dimos cuenta que nos estaba faltando hacienda"

"Eran vacas de cría a punto de parir, por eso debíamos controlarlas de forma permanente" explica la dueña y agrega que "fueron 23 vacas de raza Angus, 10 coloradas y 13 negras" además de "un toro colorado de la misma raza". Nos cuenta que cuando llegó al lugar "me encontré con este panorama y fue una amargura muy grande, la impotencia de que el trabajo de tanto tiempo se lo lleven así nomas"

"Hace 14 años que me dedico a criar ganado y nunca me había pasado algo así. Es la primera vez que me pasa" quien indignada comenta "nosotros trabajamos, a nosotros no nos sobra la plata. y esto es un sacrificio muy grande, sin horarios y sin tiempos"

Evidentemente los delincuentes, que seguramente fueron varios y conocedores de la actividad, trabajaron tranquilamente al amparo de la noche ya que "la hacienda estaba en un bajo, tuvieron que arriarla o sea que tenían que haber tenido todo estudiado, y encima usaron el caballo para arrearlas, y debe haber sido un trabajo de más de 2 horas" y por si fuera poco "eligieron los animales, porque tenemos algunas vacas de otras razas y se llevaron lo mejor que teníamos. Seguramente nos venían observando y controlando todos nuestros movimientos"

"Se necesita una guía para presentar a la policía y a las autoridades para saber de donde y hacia donde se dirige la hacienda" explica la mujer, titular del establecimiento y pide acción ya que "esas vacas deben estar por acá muy cerca, porque hicimos la denuncia, y acá no apareció nadie. Estoy yo haciendo el trabajo de buscarlas, porque acá quedaron huellas, marcas, hay testigos, hay cámaras... y nadie vino a ver". Además aclara que "el campo está a unos 15 kilómetros del pueblo, muy cerca de la Delegación de Los Pumas"

"El único que se está moviendo el el presidente comunal de Arteaga, Julián Vignati, que nos está ayudando en todo esto" finaliza Corina Pilatti.