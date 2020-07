Roturas de silo bolsas en Santa Fe

La diputada provincial Georgina Orciani se sumó al reclamo de sus pares radicales Marcelo González y Fabián Bastía, que a través de un proyecto de comunicación que fue aprobado, solicitaron al gobierno de Santa Fe mayores controles policiales y acciones efectivas en las áreas rurales con el objetivo de evitar los destrozos de silo bolsas en los campos. En la misma sintonía, el legislador Juan Cruz Cándido presentó un pedido de informes que busca despejar dudas sobre los ataques denunciados. Incluso, todos los diputados del bloque de la UCR repudiaron las declaraciones del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, quien dijo que la rotura de silo bolsas en todo el país es “invento, un verso montado por Clarín, en el marco de una campaña realmente grande”. Ante estas declaraciones Orciani señaló: “Es una falta de respeto que el ministro Saín vincule los hechos vandálicos en los campos a una campaña de un medio de comunicación, cuando en realidad se trata de un problema que vienen denunciando desde meses atrás. Recuerdo un hecho en María Teresa que no tuvo gran repercusión y si le agregamos los ocurridos recientemente, no son maneras de responderle a los damnificados que necesitan un apoyo del Estado y no una excusa sin sentido”.

Marcelo González titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, y Fabian Bastía, fundamentaron la solicitud en el aumento de ataques a productores rurales santafesinos como así también del territorio nacional, ocasionando destrozos con cortes y roturas en silo bolsas con pérdidas mayores a 60 millones de dólares. El mapa de los ataques indica que de los 62 hechos, 26 corresponden a Santa Fe en al menos 10 localidades.

Tras las palabras de Saín, quien había agregado que “los silo bolsas están todos asegurados con lo cual acá no hay un pobre productor víctima de grupos políticos que no existen", desde la Sociedad Rural de Rosario (SRR) indicaron que “el ministro desconoce las características de la pólizas, ya que los seguros pueden llegar a cubrir muy poco porque el daño intencional no tiene cobertura”. En este sentido, Orciani expresó su disconformidad a la actitud adoptada por el ministro de Seguridad: “De esta manera no hace más que sumar incertidumbre, enojo, angustia y decepción entre todos los productores”.

Luego de que los productores agropecuarios manifestaran la situación en la que se encuentran, creció la preocupación en el bloque radical de la Cámara de Diputados ante la falta de respuestas del gobierno provincial. Por eso, Cándido solicitó que “se informe la cantidad de denuncias realizadas sobre ataques a silo bolsas desde que comenzó el año y cuáles son las acciones que dispuso el Ministerio de Seguridad provincial”.

Los legisladores González y Bastía mencionaron la multiplicación de hechos violentos, vandálicos, robos y entraderas durante la actual trilla de cereales y oleaginosas en el contexto de las dificultades generadas por la pandemia del Covod-19. Los silobolsas almacenan los granos que los productores pueden utilizar en forma diferida en sus sistemas productivos, o venderlos cuando la economía y el mercado indiquen que es apropiado.

“Tal como indica el proyecto de los legisladores, si este tipo de delitos no se controlan, se afectarán notablemente los insumos, la materia prima y la producción de alimentos de los pequeños y medianos productores, deteriorando las economías regionales y provinciales”, cerró Orciani.