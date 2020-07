En toda la provincia hay 23 internados por Covid-19 y sólo tres en terapia

A más de tres meses de iniciada la pandemia por coronavirus, en la provincia hay 23 personas internadas y una de ellas está en Rosario. Además, tres pacientes están alojados en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Si bien en una semana se duplicó el número de internados en Santa Fe con diagnóstico de Covid-19, la cantidad sigue siendo baja y contrasta fuertemente con lo que sucede en provincias vecinas como Buenos Aires y Chaco. La mayoría de los internados son adultos mayores y de mediana edad con alguna patología previa, por lo que se decidió ingresarlos en centros asistenciales para su seguimiento.



Actualmente son tres los pacientes en terapia. Uno está en estado reservado en el Hospital Cullen de la capital provincial y por su situación ya recibió dos dosis de plasma de pacientes recuperados. Otro está internado en un sanatorio de Venado Tuerto, tiene 65 años y su estado es crítico, y el tercero es de Coronda y fue trasladado a Santa Fe.

El secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, dijo que la mayoría de las personas internadas en salas generales "permanecen entre 48 y 72 horas y se los hospitaliza en forma preventiva, ya que en general son adultos mayores o de mediana edad, pero con comorbilidades (enfermedades de base que pueden agravar el cuadro clínico)".

El médico explicó que en estos más de tres meses de pandemia han observado, desde el punto de vista clínico, que entre el quinto y el séptimo día del diagnóstico algunos pacientes presentan un mayor compromiso respiratorio y por eso "cuando se trata de personas con patologías previas, que tienen un riesgo mayor, preferimos controlarlos de cerca".

Las 23 personas que requirieron internación están siendo asistidas en distintas localidades. La mayoría están en Firmat, donde hay 10 internados; 7 en Carreras; 2 en Ceres; 2 en la capital provincial, uno en Venado Tuerto y uno en Rosario.

Aunque el número comenzó a subir paulatinamente y se duplicó en la última semana, se está muy lejos de lo que ocurre en provincias limítrofes como Córdoba, Chaco y Buenos Aires.



De todas maneras, Prieto se mostró prudente y pidió a la población que no descuide las normas de distanciamiento y las medidas dispuestas por el gobierno para poder mantener a la provincia en el actual nivel de flexibilización.

"Es importante recalcar que el Estado tomó como derecho prioritario a la salud, y que si bien gracias a todas las acciones desplegadas se logró estar en esta fase epidemiológica, cuando se flexibiliza los casos se incrementan, y esto tiene que ver en gran parte con la sociabilización y con las reuniones. De allí que se tomó la decisión de limitar los encuentros familiares y afectivos, porque vimos que se hacían fiestas en algunas casas, encuentros con muchísimas personas en lugares particulares o en parques donde se compartió el mate, donde no había ningún distanciamiento ni uso de barbijo", destacó y subrayó: "La responsabilidad ciudadana en este momento es fundamental".



Otros síntomas

Prieto destacó que entre las principales observaciones del comité interministerial provincial que está haciendo un minucioso seguimiento de los casos, día por día, figura el hecho de que "no se puede volver por ahora a las actividades masivas. Ni a las clases, ni los boliches ni a los cines. El virus es muy contagioso, muta con cierta facilidad y hasta vemos que varía la sintomatología de quienes se enferman", aseguró.

En ese sentido, mencionó que los trastornos gastrointestinales (malestar estomacal, vómitos) están apareciendo como una señal de alerta de Covid-19. "Es algo que nos llamó la atención en nuestros propios registros", dijo.



"Tenemos que seguir optimizando los recursos, controlando los accesos, verificando el recorrido que hacen los transportistas que llegan desde otras provincias, continuar con el seguimiento de cada uno de los casos y sus contactos. Lo bueno es que no tenemos circulación comunitaria y los casos que se han presentado se identificaron como importados. Pero como no hemos visto el escenario ni de media o de máxima que se había pensado en un primer momento, muchas personas creen que la pandemia ya pasó o que no hay más riesgos, y ese es un aspecto que puede hacer cambiar las cosas, lamentablemente", puntualizó.