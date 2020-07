En el sur-sur, se encendieron todas las luces rojas

El intendente de la ciudad de Rufino y presidentes comunales de Aarón Castellanos, Diego de Alvear, San Gregorio, Christophersen y María Teresa, endurecieron las medidas restrictivas de ingreso y egreso, tanto de vecinos como de personas que regresan a cada localidad que provengan de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal,Venado Tuerto, entre otros lugares.

A partir de lo que ocurrió en el Sanatorio San Martín de Venado Tuerto, un imaginario semáforo con luces verde, amarilla y roja se transformó, de pronto, en luces rojas intermitentes, con una alta preocupación. Más cuando se enteraron el sábado que hubo dos nuevos casos en esa ciudad, por contacto estrecho con caso confirmado. De esta manera, son 13 los casos activos en Venado Tuerto, todos relacionados con el caso índice, el médico oriundo de Pergamino que atendió en el Sanatorio San Martín.

A ello se suman los 55 positivos de la localidad de Carreras, y los mandatarios de cada ciudad o pueblo tienen una enorme preocupación. El cuadro no puede ser más preocupante, hasta el sábado a la noche, al cierre de este material, se sabía que el viernes se activó el protocolo de sospecha de Covid-19 en la localidad de Christophersen, debido al nexo con un proveedor de la provincia de Buenos Aires que dio positivo y estuvo en esa localidad en contacto con una persona de ese pueblo, pero sobre las 22, la Dra. Aldana Soraide, del Centro de Salud comunicó que los mismos dieron negativo.

Por su parte, la Dra. María Carolina Rosati, directora del Centro de Salud de Diego de Alver dio a conocer que hay un caso sospechoso y que se le realizó el hisopado correspondiente, y el mismo dio negativo.

La Municipalidad de Rufino emitió en la tarde del sábado un nuevo informe epidemiológico, comunicando que hay un nuevo caso en estudio de Covid-19 en esta ciudad que se suma al informado el viernes, muy prontamente se conocerán los resultados. Sobre la medianoche, que de los dos casos nuevos en Rufino, el del día viernes dió negativo, y se esperan los resultados del segundo.

En tanto, el presidente de la Comuna de San Gregorio, Roberto Alberdi, le habló a la población vía Facebook. El "Vasco" trasmitía mucha preocupación, al afirmar: "Ustedes habrán visto que se registran altos niveles de contagio en provicia de Buenos Aires y Capital Federal, pero ese contagio está llegando a nuestra zona" y agregó "con los contagios en el pueblo de Carreras, en las ciudades de Venado Tuerto y Firmat y pueblos de la zona, les estoy pidiendo hoy más que nunca que tenemos que seguir sosteniendo el esfuerzo de de mantenernos aislados. Les pido, en lo posible, no salgan de sus viviendas y si tienen que salir lo hagan tomando los recaudos de prevención, usando el tapaboca o barbijo, no compartir el mate, aparentemente genera una rápida propogación y les pido a los vecinos que denuncien al 0800 555 6549 si una persona ingresa y debe estar en cuarentena y no lo cumple. Solos no podemos" y finalizó "esta pelea la tenemos que dar entre todos, se lo pido por favor, evitemos que el virus llegue e San Gregorio" .

En cuanto al ingreso y egreso a la localidad, las medidas son duras, no solo a los viajantes de comercio, sino ya a todo ingreso de pueblos vecinos.

Por su parte el presidente de la Comuna de María Teresa, Gonzalo Goyechea, hace unos días emitió una declaración manifestando: "Desde la Comuna redoblaremos los esfuerzos en el control que realizamos en el ingreso a la localidad y seremos muy estrictos en exigir el uso de barbijos, es nuestra obligación proteger la salud de cada vecino/a, no la de ser simpáticos".

Otro gran problema constituye la pesca de pejerrey sobre vías del ferrocarril San Martín, en Aarón Castellanos y Diego de Alvear, y un gran flujo en los canales de la estación de bombeo sur, zona que pertenece a General Villegas (Bs. As.) y nadie controla. En un fin de semana se pueden juntar 200 pescadores aficionados de zonas de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Si bien esto es al aire libre, preocupa la fluidez de pescadores y sus familias.

Gregorio Sogno/Diario El Informe