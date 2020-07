POLÍTICAMENTE HABLANDO Con Gonzalo Goyechea, Pte.Comunal de María Teresa

PH: Hoy tenemos la posibilidad de dialogar con uno de los políticos jóvenes que tiene nuestra región, más precisamente en el Departamento General López, y nos posicionamos en la comuna de María Teresa. Viajamos hasta la misma para dialogar con su presidente comunal en una nota más políticamente hablando, con Gonzalo Goyechea.



PH: Cuántos años en política?

GG: Siempre participé en política, quizá no en forma partidaria, pero he participado en diferentes colegios farmacéuticos, en cooperativas, cooperativa de servicio público y uno siempre participa siempre de alguna manera en política. Pero la empecé, acompañando a Cristina Gómez, a la Negra Gómez en el 2009 como vicepresidente del 2009 al 2013. Después dejé el cargo en la comuna.



Habíamos organizado acompañado a un montón de trabajadores de la construcción que conformaron una cooperativa de trabajo y me dediqué a trabajar con ellos, a coordinar el trabajo de la cooperativa.

Y bueno, por suerte fue muy bien, calculá que eran nueve socios y ahora son 30 socios y es una de las empresa más activas en la construcción dentro de la población. Ya llevan varias viviendas hechas, edificios públicos. El cordón cuneta está trabajando muy encaminado, trabajan con la comuna muchísimas obras públicas la realizan allí y también trabajan en forma privada.

Y después, el año pasado 2019, decidimos que yo tenía que ser candidato dentro del espacio de espacio nuestro. O sea, si bien muchas veces lo había pensado pero no era mi idea. Quizá por una cuestión egoísta, porque de profesión farmacéutico y tengo mi farmacia acá en María Teresa

PH: y su familia?

GG: Casado con Nora Perez y con dos hijos, Juan y Juana, estudiando en Rosario. Juana está estudiando Farmacia. Le falta poco para recibirse y Juan está estudiando licenciatura en Economía.



PH: Cómo lo toma la familia? Digamos que el hecho de ser papá está en política, no?



GG: Nosotros somos políticos, somos una familia totalmente politizada, enormemente politizada. Yo creo que más allá de nuestras cuestiones personales, creo que el 80, 85 por ciento de las veces que hablamos somos de hablar mucho y hablamos muchísimo de economía y de política local, nacional y el acompañamiento permanente, o sea, mis dudas de aceptar ser candidato por el espacio nuestro, tenía que ver con una charla familiar. No estaba muy convencido. Ya te digo, quizá por una cuestión egoísta, por el trabajo en la farmacia, por la exposición, que esto de poner a tu familia en el medio de una vidriera en donde se dice se tiende agresiva y agresivo y el conocimiento lo sufren. O en su momento, cuando yo diez años atrás, cuando fui vicepresidente lo sufrieron mucho. Ahora, obviamente, tienen otra otra postura, otra formación, otras edades y ya es otra cosa. Pero sin el acompañamiento de ellos hubiese sido imposible. Primero. Convencido dentro de la familia de que no tenía que aceptar ser candidato por el espacio nuestro, pero bueno, después fueron varias cosas que se fueron dando. Quisimos proyectarla a Cristina La Negra como a una cuestión regional y en nuestro espacio que se llama Más para María Teresa, hicimos una experiencia muy, muy linda, nos juntamos todos, éramos como 60, 70 personas. La Negra planteó que ella no, no iba a ser candidata a presidente comunal de María Teresa. Hicimos una asamblea. Voto secreto. Quién les parecía el posible candidato o candidata? En el abanico más amplio y bueno de 70 creo que sesenta y cinco o sesenta y tres dijeron que tenía que ser yo. Nos quedó claro, porque además siempre hablamos de compromiso político, de participar. Cuando te llega el momento de dar un paso al costado, como tener un doble discurso, entonces vamos a meternos un poco más en la parte política.



PH: Se conforma este grupo siempre apoyando al Partido Justicialista?

GG:Sí, los lineamientos políticos, siempre militantes, yo no militaba en el Partido Justicialista. La familia de Nora es del Partido Comunista. Yo transitando por diferentes partidos de izquierda, pero no en el Partido Justicialista. Te diría que por un montón de cosas en mi juventud y por estar por estar más ligado a partidos de izquierda, hasta tenía algunas cositas medias gorila. Pero creo que se dio vuelta completamente con la incursión de Néstor Kirchner,cuando era presidente. No lo voté, no le tenía fe, no le tenía confianza. Y cuando empezó a trabajar en ciertas cosas y sobre todo con el tema de los derechos humanos, con una serie de políticas nacionales y populares, era como que medio era lo que uno estaba.

PH: Podemos decir que Gonzalo es kirchnerista?,

GG: totalmente kirchnerista, entendiendo la dinámica que tiene la política. Y no es el mismo kirchnerismo. Cuando estaba Cristina que el Gobierno hoy. O sea, creo que la cosa con el kirchnerismo sólo no se gana nada. Creo que todo en la política es dinámico, se tiene que ir sumando.

PH: Entonces le parece muy lógico esta apertura a Alberto Fernández como presidente.

GG: Yo lo veo totalmente muy consolidado y lo veo como teniendo muy claro y marcando bien las prioridades. Y encima asumió el 10 de diciembre con un país totalmente destruido porque era totalmente destruido y al poco tiempo de intentar poner en marcha el engranaje del Estado, un Estado diferente, un Estado al que habían apartado totalmente para beneficiar a las grandes empresas, para beneficiar a las familias más poderosa en donde se quería empezar a cambiar la forma de trabajar del Estado, viene el tema de la pandemia y me parece que las políticas llevadas adelante el tema de la pandemia están a la vista con errores y aciertos, porque obviamente con algo nuevo, con algo imprevisto, imprevisible, pero agradecido de que él esté al frente del Estado Nacional, o sea, no me quepa ninguna duda.

PH: Cuando escucha en los medios a veces se habla, por ejemplo, del gobierno de Cristina, iniciaciones de dinero robado o malversación de fondos. Qué opinión le merece todo eso? Puede entender que Cristina fue una buena presidenta y que desconocía todo lo malo que se hizo.



GG:Mira, yo no estoy de acuerdo que se generó la grieta, siempre existió, y yo creo que si vamos más profundos existió desde Dorrego, Rivadavia o desde Belgrano, Pueyrredon, federales y unitarios. Pero vamos avanzando y siempre hay una grieta muy marcada entre un sector minoritario, muy poderoso, que quiere absolutamente todo para ello y un sector mayoritario que no es homogéneo y que por ahí termina siendo funcionales a la pequeña, la pequeña minoría. Pero en cuanto a la corrupción, yo creo que indudablemente uno no se puede hacer el distraído, que ha habido cosas que se la pifiado enormemente. Sí creo que hay una doble. Una se dice una doble vara para medir la corrupción o para medir hechos ilícitos o hechos que terminan complicando al Estado. Porque es una doble vara y porque fijate, no digo digo en este tema de espionaje, en el tema de fuga, fuga de divisas. Se habla tanto como que estaba encorsetado, porque los que tienen que hablar de eso, los que dominan la agenda, lo que dominan los medios de comunicación, lo que domina la cuestión cultural, de qué se habla? Son los que fueron beneficiados. Fueron los grandes jugadores. A mí me parece que no. En esta grieta que vos decís hay algunos que tienen armas de grueso calibre y otros que están con La Gomera y el arco y la flecha. Yo creo que la corrupción es desgraciadamente y tenemos que combatir desde todos los espacios políticos, de todos los espacios sociales. Es algo que tenemos que combatir y ese es el desafío. Pero yo no creo que la corrupción esté dentro del Partido Justicialista o dentro del PRO o dentro del Partido Socialista. Creo que corruptos hay absolutamente en todas partes. Como buenas personas en todas partes que presentarla. Si hay un prejuicio determinado, vos vas al medio de la plaza y pega un grito de quiénes son los corruptos?, los justicialistas!!!! Quiénes son los honestos????? Los socialistas!!!!!! anda a ver cómo dejaron la provincia el desastre que hicieron. Creo que hay un poco de cuestión cultural también.

Quiero hacer una pausa con esto también. Si así digo desde lo cultural, desde la educación, . O sea, en contra el populismo, el poder popular, el poder de las mayorías. La mala palabra del populismo cuando tiene que ser algo serio o gratificante. Y tenemos que ir a eso.

Pero se terminan tildando el populismo de compra de votos.

Con el tema de los planes, quien fue el que más planes dio? debe haber sido la única política correcta de Macri en el desastre que hizo, que amplió mucho la cantidad de planes sociales.

Hay que reconocer que amplió muchísimo, porque si no te acordás que le llegaba diciembre. Diciembre siempre es un mes caldeado para la República.



Lo reconozco y lo acepto porque creo que corresponde, cuando vos, la población, no garantizan los derechos básicos, las necesidades básicas, el Estado lo tiene que cubrir. Quiénes son los planeros en concepto general? El kirchnerismo tiene mucho menos planes sociales, pero mucho, mucho menos sobre la provincia de Santa Fe.



PHQué respuesta le da como gobernador?

GG: Al principio me hizo un poquito de ruido, Omar Perotti. No entendí alguna cosa o lo quería entender todo. La ansiedad de entender todo. Pero no entendí que llega el 10 de diciembre en la transición más larga que tiene en la historia de la provincia, porque las elecciones se hicieron en forma muy anticipada. Yo vi como que la transición, por cuestiones propias nuestra y por culpa del socialismo también, no se aprovechó los varios meses que tuvo la transición.

El cambio de gobierno asume el 10 de diciembre. No hubo grandes movimientos en enero. Te acordás que tomó una medida? Tuvo una feria para reacomodar cosas, . Empieza a trabajar en febrero, más de febrero y marzo y empieza a trabajar. Y necesita la ley de un presupuesto que reconoce con un presupuesto que él es una cosa de locos, con un presupuesto que habían determinado los socialistas, que se habían ido como tenía que gastar el dinero, como tenía que organizar los gastos públicos en la provincia, el gobernador siguiente lo habían determinado y no lo pudo, claro.

Llega la ley de los superpoderes. También, claro, en mucho tiempo también. Y buscando la ley de emergencia, que decía que sin eso era muy difícil gobernar. Entonces, cuando empezó a que quizás empezaba a funcionar el Estado provincial, cae el tema de la pandemia. Creo que es indudable. Si uno ve los números, hubo una cosa muy loca, pero no es así. Lo sanitario, que es una cuestión sanitaria, tiene mucho que ver con lo matemático. Las estadísticas tienen, pero es así.

Una pandemia, una pandemia, es así. Santa Fe está muy bien en comparación a otro. Creo que se trabajó, se trabajó muy bien y veo ahora al Estado provincial que estaba inquieto, que no se ponía en funcionamiento. Lo veo una forma muy activa. Lo veo que más allá de la pandemia se están generando cosas interesantes en los distintos ministerios. Creo que esto es lo que te estoy diciendo de los últimos 15 o 20 días. Se está viendo un gran movimiento. Hubo un reacomodamiento de ficha o un recalculando . Tratar de hacer caja porque quedaron enormes deudas, muchas deudas, las de obra pública, de comunicación, de pautas publicitarias, obra pública, fortunas, es de lo que sucedió con la famosa ruta 94 .

PH: Y la sufren. Lo vimos visto al senador Enrico anunciar con bombo y platillo antes del 10 de diciembre y no queda ahí.

GG: Pero es lamentable y con un montón de deuda. Calcula que perdieron las elecciones y a las empresas, a las empresas constructoras proveedoras del Estado les dejaron de pagar.

Creo que ante todo es político, pero sobre todo es un economista, . Le sale, el contador público de adentro. Creo que cuando pudo organizar todo lo que aseguró. Ahora se ensañaron mucho los números de la provincia. Y cómo se empezó a poner en marcha si nos vamos a posicionar un poco en el departamento.

PH: Cuánto hace que estás como presidente comunal?

GG: Desde el 10 de diciembre del 2019. Fueron seis meses.

PH: Cómo encontraste la Comuna?

GG: Digamos, ya habiendo trabajado con Cristina, teniendo conceptos claros. Un poco la visión de qué es lo que se quiere, pero no veo porque me parece que está bueno. Cuando uno proyecta y hay una continuidad es como que los proyectos se van extendiendo a largo plazo de acá a cinco años. Sí, porque me parece que hasta aquí es corto, inclusive dos años para un análisis corto.

PH: La provincia tiene una lentitud, por lo menos en lo que estábamos acostumbrados los gobiernos socialista, en generar un proyecto de demoraban todo un año para aprobarlo y cuando mandaban el dinero ya estaba desfasado, no valía y tenías que ir porque tenían otras elecciones encima.

Cómo es trabajar con alguien que hizo mucho por esta localidad como María Cristina Gómez? Habiendo trabajado con ella y un poco la mirada en cuanto al proyecto en continuidad hacia ese proyecto, hay una mirada, creo otro proyecto?



GG:No, yo creo que la Negra es una gran formadora y creo que yo al lado de ella aprendí muchísimo. Creo que cuando en una relación los dos toman cosas de una y del otro. Pero claro, pero aprendí, aprendí mucho y fíjate que cada uno que asume generalmente le echa la culpa a la pesada herencia . Bueno, yo lo planteé desde el discurso de Asunción, que lo que yo recibía era una comuna totalmente saneada, sin deuda, con todos los sueldos pagos . Fue más fácil y un compromiso más grande porque no tenía una cuestión saneada. Sabía cómo estaba. Por eso el tesorero de Cristina de los últimos años sigue estando con nosotros. Lo invitamos a participar de la lista y es parte de nuestra gestión porque hizo un buen trabajo y lo que intentamos hacer dentro de la lista en la que nos presentamos una mezcla de experiencia que podíamos tener tres o cuatro o cinco personas y sangre joven o renovada. Hoy la la secretaria de Gobierno, tiene 21 años o 22, pero creo que tiene 21 años. Entonces jugamos mucho con esta mezcla de experiencia y renovación, pero recibimos una comuna muy, muy saneada y con un concepto también en lo social, de cómo primero, ante todo, solucionar las necesidades básicas, absolutamente de todo.



PH: Qué busca a partir saliendo desde esa base?

GG: Mejorar absolutamente la vida de cada vecino. Cada vecino de María Teresa, no importa dónde viva, como viva. Creo que día a día tenemos que vivir, tenemos que vivir mucho mejor. Y la idea es la lucha que tiene que ver con lo cultural y tiene que ver con la postura que tenemos que tener desde desde la comuna. En nuestro equipo es trabajar sobre el compromiso social y un contrato social, un nuevo contrato social. O sea, creo que el Estado tiene que estar muy presente absolutamente en la vida de todos los vecinos y vecinas para mejorarle su situación. Incluso puede que esté muy bien. No tiene que vivir de disponer de instituciones del pueblo cada vez mejores, cada vez más más eficientes, con una buena prestación de servicio. Pero eso implica también un contrato social. Implica también ciertas obligaciones de la otra, la otra parte, porque es como una especie de contraprestación. O sea, nosotros para tener un tránsito organizado tenemos que ser muy responsable y ser muy firme con el tema de las multas. Para tener claro, para tener caminos, caminos rurales en buenas condiciones, tenemos que ser muy exigente, que 24 horas después de una lluvia no se puede circular. Entonces tenemos que ser muy exigente con todos los trabajadores y trabajadoras de la comuna que cuando vienen vienen a trabajar y en ellos hay un montón de trabajadores eventuales que nosotros buscamos. Tratamos de generar trabajo para solucionar cuestiones sociales, tienen que venir. Te doy un ejemplo no puede venir un trabajador de la comuna, sea a planta permanente, contratado a su trabajo sin casco.

Sumamos eventuales y estábamos entre 90 a 100 personas en una comunidad de 4000 habitantes.



PH: Qué le falta a María Teresa? O sea, hablamos de servicios.

GG: Creo que son muchas cosas las que tenemos pendiente las cloacas, calcula que hay servicio de cloaca. Debe estar en el 5 por ciento de la población. El agua, el agua potable llega absolutamente a todos. Pero las cloacas recién está empezando con un montón de problemáticas que hay como para seguir desarrollando o porque hacer 100 metros de cloacas acá es un lío porque tenemos la napa a 50 centímetros. Entonces, cavas un pozo se desmorona en forma permanente. Ni que hablar del gas. No tenemos gas natural y no estamos cerca. María Teresa creo que en servicios s sociales tenemos una gran deuda con toda la comunidad, pero tenemos que ir trabajando firmemente entre la cooperativa de servicios públicos de la comuna a muy largo plazo. Al corto plazo será solucionar el tema de las cloacas y a largo plazo? Lo del gas lo veo ya soy pesimista, pero no por María Teresa, por toda la región, porque es más, no hay gas, no hay gas.



PH: Escuché la palabra largo plazo y me suena Gonzalo 2021? para las próximas elecciones?.



GG: Es probable que pueda volver a ser candidato 2021. Estoy seguro que no tengo que ser para nada candidato en el 2023 y si en el 2023 llega la situación, soy candidato en el 2021 y Los vecinos de María Teresa me eligen y si en el 2023 yo me tengo que presentar de vuelta algo mal hice, yo creo que dentro de nuestro grupo hay personas que están muy bien formadas. Personas que se están formando mucho.

Yo creo que el momento de que haya gente de veintipico de años, de 30 años, con otra impronta, otra impronta. Ojalá que siempre hay alguna especie de transición,

PH: Gracias por su tiempo, gracias por recibirnos. Es un placer entrevistarlo. Vamos a seguir viniendo. Vamos a seguir llamando por teléfono para estar en contacto de la actividad, del quehacer de todas las entidades políticas que conforman la vecina localidad.La verdad que tenía muchas ganas de hablar con UD. y que la gente conociera un poco más sobre Gonzalo y el presidente comunal. Bueno, bienvenido a nuestro canal.