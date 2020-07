Rocío Oliva se metió en el escándalo de Diego Maradona

Ya hace varios meses que Rocío Oliva no forma parte del famoso “entorno” de Diego Maradona. Sin embargo, luego de que se conociera el escándalo desatado entre el ex jugador y Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe y que hoy denuncian que no lo ven bien de salud y que las personas que lo rodean no le permiten tener contacto con ellas, la actual panelista de Polémica en el Bar, por América, dio su opinión al respecto.

“A mí no me corresponde decir si está para internarlo o tantas cosas que se dicen. Pero si lo veo mal voy a estar de acuerdo, en este caso con sus hijas, con su ex o con quien tenga la opinión de que eso es lo mejor para Diego. Me parece que todos queremos verlo bien y, si eso es lo mejor para él, está bien”, explicó Rocío.



Oliva se encargó de dejar en claro que ella ya dejó de ser la pareja de Maradona “hace mucho tiempo”. Pero explicó que esto que dicen sobre las personas que rodean a Diego no es nuevo. “Se escuchó de todas las personas que estuvieron en el trono con él. En un momento fue (Verónica) Ojeda, en otro Rocío...Quién esté en ese momento gobernando, va a ser el culpable del entorno malo”, aseguró.

¿Si realmente es posible que alguien le prohíba a Diego ver a sus hijas?. “Yo tengo otra forma de pensar y de accionar. Yo, hija, voy a la puerta del country a ver a mi papá y no me saca nadie. Es mi forma, yo no mandaría un mensaje. No digo que esté mal. Pero las chicas saben dónde vive. Y yo, en su lugar, voy y hasta que no lo vea no me voy tranquila”, dijo Rocío al respecto.

No obstante, Oliva reconoció que Maradona “tiene sus momentos” y puede ser él quien no quiera ver a su familia. “Ahora ve que hay todo un lío detrás de él y, por ahí, dice: ‘No quiero ver ni Ojeda, ni a mis hijas ni a nadie'. Porque también piensa que se hace todo un circo. ‘Yo acepto quién entra y después salen y hablan’. Yo no sé, porque no sé qué es lo que él está pensando. Pero puede que él no quiera”, aseguró.

Rocío y Maradona cuando eran parejaRocío reconoció que, hoy, el entorno de Diego sería su abogado, Matías Morla. Y se mostró sorprendida de que Fernando Burlando, letrado de Claudia y sus hijas, se haya referido mal a él por primera vez. “Me pareció algo muy extraño también. De hecho, en un momento estaba por sacar un comunicado, que lo había hablando con mi abogada, Ana Rosenfeld, porque cada vez que hablan del entorno un poco me meten a mí”, explicó.

Oliva contó que le tuvo que pedir a José, el marido de su mamá, que no le atendiera más el teléfono a Maradona, porque por más que él fuera amigo de Diego al ser parte de su familia ella quedaba pegada a su ex. “Aunque nos duela, es la única forma de no ser más de su entorno”, dijo Rocío, quien también cambió su número de celular para evitar el contacto.

Por otra parte, la futbolista y actual panelista dijo que ese tema “es eterno” y viene de la época en que el mánager del actual DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata era Guillermo Cóppola. “Es eterno esto, no es nada nuevo. Si, repito: si a Diego lo ven mal, yo estoy totalmente de acuerdo con las hijas”, indicó, dejando en claro que son ellas las responsables de cuidar la salud su padre en este momento.

Finalmente, Rocío coincidió en que los videos que sale a la luz de Diego “no lo favorecen”. Pero negó que el que hubiera filmado el que se difundió con él y Verónica bailando fuera el Tano Stéfano Ceci. “Lo conoce hace 20 años, es imposible”, dijo. Y recordó que, cuando Maradona estaba con ella en Dubai se lo veía mejor, pero en ese momento estaba “trabajando mucho” y casi no se enteraba de las cosas que se decían de él en la Argentina.