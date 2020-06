Espionaje ilegal: 22 detenidos por orden del juez Villena

Veintidós personas, la mayoría espías, fueron detenidas en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Las mismas fueron ordenadas por el juez federal Federico Villena y comenzarán las indagatorias hoy mismo.

Susana Martinengo, ex funcionaria macrista, encabeza la lista de los aprehendidos. Además, trascendieron los nombres de Jorge «Turco» Sáez, Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, Maria Belen Saez (hija del «Turco»), Jorge Ochoa, Andres Rodriguez, Gustavo Ciccarelli y Juan Carlos Rodriguez. Todos estos, integrantes del grupo «SuperMarioBross».

Asimismo, se conoció que ex jefe de Contrainteligencia de Macri, Diego Dalmau Pereyra, fue el último detenido. Se confirmó que hubo más detenciones pero no se dieron más nombres y Alan Ruiz ya permanecía apresado. En total, son 22 detenidos.

El magistrado investiga la presunta red de espionaje ilegal desde marzo, cuyos objetivos eran la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, el camarista federal Martín Irurzun, el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, el empresario Fabián De Sousa, entre otros.

A raíz de las declaraciones de Sergio «Verdura» Rodríguez, se allanó a distintos agentes de la AFI y se encontraron grupos de WhatsApp entre ellos llamado «Super Mario Bross» y «Argentina». En los mismos compartían escuchas, filmaciones, fotografías de sus espionajes.

La casa de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri fue allanada porque su nombre aparecía en mensajes de Martinengo, Araque y Saez. La defensa solicitó la exención de prisión, pero la fiscal Cecilia Incardona se negó. Infobae reveló que el material secuestrado de esa vivienda aún no fue analizado.

Este martes, la división Operaciones Federales de la Policía Federal fue la encargada de realizar el operativo. Las fuentes judiciales explicaron que se trabajó durante toda la madrugada para poder concretar el allanamiento.

Varios de los detenidos habían ido en más de una ocasión a la comisión bicameral de Seguimiento y Fiscalización de Organismos de Inteligencia contando qué operaciones habían llevado adelante. Siempre declarando justificados de que cumplieron órdenes.