En un caso en Venado Tuerto se hizo justicia, pronto y restaurativa

De esta manera, la víctima del robo que semanas atrás sufrió el ingreso de delincuentes en su domicilio particular, no solo recupero sus pertenencias sino que además recibió una compensación por los daños y perjuicios que sufrió como consecuencia del hecho ilícito, compensacion que abono quien tenia los elementos robados en su poder.

Su representante legal, el abogado penalista Ignacio Blanc Codina se mostró conforme ante el despliegue efectuado por el fiscal y manifestó que "junto a la víctima del mencionado robo le solicitamos al fiscal Mauro Blanco la aplicación de una conciliación a los efectos de que mi representado pueda ser compensado por los daños y perjuicios que el robo sufrido en su domicilio le había ocasionado. Todo esto es en el marco de la denominada justicia restaurativa que permite la solución pacifica de los conflictos penales y le otorga un verdadero protagonismo a la víctima y obtiene resultados que el sistema punitivo tradicional no logra en este tipo de delitos”, resaltó.

Por su parte la víctima del robo dijo al respecto que “Me sorprendió gratamente el rápido accionar del fiscal y su nivel de profesionalismo para tratar de esclarecer el caso. En estos tiempos se hace muy difícil por parte de la justicia poder trabajar con eficacia ya que no cuentan con todas las herramientas técnicas o humanas para la gran cantidad de delitos que hay en la ciudad”, dijo y añadió, "La verdad es que tanto el fiscal, el personal policial y mi abogado trabajaron codo a codo para que yo pueda recuperar la mayor parte de las cosas que me robaron y además recibir una compensación por parte de la persona que tenía mis cosas en su poder”.

Finalmente la víctima del robo que remarcó que, “Debo decir que en mi caso, se hizo justicia, pronto y restaurativa, ojalá que siempre este tipo de delitos se pueda resolver de esta manera. Eso le da tranquilidad a las víctimas de robo y realza el trabajo de los fiscales, las fuerzas policiales y los abogados de las víctimas ”, finalizó.

© 2020 Diario La Guía