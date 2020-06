El Sanatorio San Martín se defendió ante las acusaciones por los casos de Covid-19

Entre otros conceptos, sostuvieron que están siendo víctimas de acusaciones infundadas y “sobreactuación política”. También dieron detalles del accionar de la empresa luego de conocerse el caso índice y recordaron que los trabajadores de salud son los más expuestos a la pandemia.

El doctor Roberto Salvai, sostuvo que “se nos juzga de manera injusta, responsabilizándonos de un brote de coronavirus en Venado Tuerto. Se nos señala desde el miedo, el desconocimiento o la angustia, lo cual puede resultar comprensible, pero también desde una sobreactuación política que de manera imprudente ha afectado la integridad de una empresa y sus trabajadores, exhibiendo un profundo desconocimiento del funcionamiento de las instituciones de salud”, expresó dando lectura a un comunicado que emitió la empresa.

“Buscar culpables en una pandemia es de ignorante, y hacerlo en un efector de salud es de una chatura intelectual importante”, agregó Salvai.

Por su parte, el director médico, Joaquín Sánchez de Bustamante, hizo referencia a la situación que dio origen al brote de Covid-19 dentro del sanatorio: “No hay personal suficiente para cubrir la guardia, por eso hay muchos profesionales que provienen de otras localidades y este médico en particular presta servicios desde hace tres años. No venía de una zona de circulación viral y se trabajó con el mismo protocolo que tiene el resto de personal de salud. No se testea todos los días porque es inviable, pero ante el primer síntoma debe ser aislado y testeado, y eso fue lo que ocurrió antes de tomar la guardia del viernes”, luego de haber trabajado 12 horas el pasado jueves 18.

Sánchez de Bustamante añadió: “Luego se realizó el bloqueo de la ruta epidemiológica, es decir todas las personas que tuvieron contacto estrecho dentro del sanatorio, que son las que estuvieron 15 minutos sin las medidas de protección. Fueron enviadas a aislamiento preventivo y así seguirán hasta el próximo jueves”, sostuvo el médico en referencia a los 14 días de aislamiento que deben mantener estas personas, ya sea que hayan resultado covid positivo o negativo..

El director médico del sanatorio ejemplificó el proceder con el caso de la mujer que este domingo se informó como el último caso positivo de los 15 registrados hasta la fecha: “Cuando un test arroja resultado positivo, se generan nuevas rutas epidemiológicas. En este caso, el último caso que se reportó ayer corresponde a una mujer que trabaja en el sanatorio y ya estaba en aislamiento y testeada, pero se le realizó un segundo análisis ante la aparición de síntomas”.

En ese sentido, Sánchez de Bustamante detalló que hoy están ingresando cinco pacientes al sanatorio desde el Hospital Gutiérrez, mientras que este jueves -al cumplirse los 14 días de aislamiento de los que tomaron contacto con el médico infectado, entre trabajadores de salud y pacientes-, recuperarán parcialmente el personal del sanatorio.

El jefe del Laboratorio, Marcelo Luca, por su parte, rechazó la idea de que -como se los acusa en redes sociales y en parte de la opinión pública- desde el sanatorio se escondan casos positivos: “Jamás podemos negar un resultado. Primero porque tenemos la obligación profesional y segundo la obligación legal de cargarlo al sistema integrado”.

El bioquímico sostuvo que desde el laboratorio están en contacto permanente con los epidemiólogos y con la ministra de Salud, Sonia Martorano. “Yo informo todos los días y cargamos todos los días (en el sistema), sostuvo Luca y añadió que están procesando más de 150 muestras por día.

Radio Jota