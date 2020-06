Informe de Tránsito de Rutas y Accesos de la Provincia de Santa Fe

Novedades:

De acuerdo a nuestros relevamientos realizados en diferentes puntos de las rutas y accesos del territorio provincial; hasta el momento no se registran novedades en las condiciones de transitabilidad.

Ingresos y Egresos a la provincia de Santa Fe:

Ante el incremento de caso positivos de COVID 19 en el territorio nacional se recuerda que se intensificaron los controles sanitaros como de domentación en todos los cruces interpronviciales del territorio Santafecino. Tales contoles redundan en importantes demoras por lo que se sugiere prever pérdidas de tiempo, no descender del vehículo, seguir atentamentamente las indicaciones del personal policial y no tocar bocina.

Además se sugiere tener en cuenta el siguiente instructivo sobre los permisos para transitar por Santa Fe:

Documentación exigible en los puestos limítrofes:



TODOS DEBEN TENER el CERTIFICADO HABILITANTE PARA CIRCULAR. (Excepto transporte de cargas internacional)

Además:

1) quien ingrese a la provincia SIN residencia en ella y con destino final en la misma, proveniente de una provincia con circulación local del virus, debe tener la app COVID 19 Provincia de Santa Fe con la DECLARACIÒN JURADA.

2) quien reside en la provincia, y realice actividad habitual, frecuente u ocasional en otra provincia con circulación local del virus, debe tener la app con DECLARACIÒN JURADA.

3) quien reside en otra provincia e ingresa a Santa Fe por actividad frecuente, periódica u ocasional debe tener la app COVID 19 con la DECLARACIÒN JURADA.



4) EN QUE CASOS NO ES NECESARIO TENER LA AP COIVD 2019 PROVINCIA DE SANTA FE NI LA DECLARACIÓN JURADA DE LA MISMA: las personas que están de paso o los que provienen de una provincia que NO tiene circulación local del virus.

5) A QUE ZONAS SE LAS DENOMINA CON CIRCULACIÓN LOCAL DEL VIRUS? Y COMO SABEMOS CUALES SON, DADO QUE ELLO PUEDE IR VARIANDO?: Se puede acceder a esa información ingresando diariamente al siguiente link:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local​ .

5) Quienes son las personas que están de paso en nuestra rovincia?: todas aquellas personas que NO tienen destino en la provincia de Santa Fe (por ejemplo, transporte que va de Brasil a Chile y pasa por Santa Fe, o que va de Chaco a Bs As y pasa por Santa Fe). En el caso que alguno de estos, presente algún nconveniente, urgencia o por desperfecto tuviera que quedar en nuestro territorio, mientras dure su permanencia deberá cumplir con todas las restricciones descriptas en el decreto6) COMO IDENTIFICAMOS LAS ZONAS CON CIRCULACIÓN LOCAL DEL VIRUS?: Se puede acceder a esa información ingresando diariamente al siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local.

Obras de mantenimiento de calzada:

RN 9 (vieja): La Dirección Nacional de Vialidad informó que comenzaron los trabajos recuperación de la transitabilidad en los sectores más dañados de la Ruta Nacional N° 9. Los trabajos, concentrados en esta primera etapa entre Armstrong y Tortugas, comprenden el fresado y repavimentación parcial de la calzada, especialmente entre los kilómetros 403 y 407. Cabe señalar que similares intervenciones se realizarán en el puente sobre el arroyo Tortugas. En la zonas con presencia de equipos y personal vial el paso es alternado de a una mano por vez, coordinado por banderilleros.

RN 34 – OBRA AUTOPISTA: Se informa que en el marco de la transformación en autopista de la Ruta Nacional N° 34, entre RN 19 y Rafaela, se dejó establecido un desvío entre los kilómetros 201 y 202. El paso de ambos sentidos de circulación se realiza por la nueva calzada duplicada, con un solo carril por mano. El desvío es necesario para desarrollar las obras de enlace de la calzada existente con la nueva curva rectificada en su radio de giro. La variante de paso se encuentra debidamente señalizada y permanecerá operativa durante las 24 horas. Se solicita a los usuarios extremar la precaución al circular por el lugar y respetar las velocidades máximas indicadas.

Autopista Rosario - Córdoba: Obras en calzada desde Km 323 al 325,altura de Roldán, sentido a Córdoba, desvío a carril lento.

RN 178 – Armstrong: Vialidad Nacional informó que desde el lunes 8 de junio quedó totalmente interrumpido el tránsito entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la Ruta 1V09 (ex Ruta 9) en la zona de Armstrong. La restricción es necesaria para ejecutar obras en la calzada de hormigón del tramo, y en el puente sobre las vías del FFCC. El desvío de tránsito se hará, para ambos sentidos de circulación, por la Ruta Provincial Nº 15, ubicada pocos kilómetros al oeste de la Ruta 178. La interrupción en la circulación en el referido tramo de Ruta 178 se mantendrá aproximadamente por un mes dado los tiempos para el desarrollo

Recomendaciones del día: Conducción nocturna en otoño – invierno.

Durante la conducción nocturna se pueden presentar una serie de limitaciones entre las que se encuentran: la reducción de la información visual sobre la que el conductor basa sus decisiones, dificultades en detectar objetos de bajo contraste, dificultades en la estimación de velocidad, etc., sumado a las condiciones climáticas adversas.

El grado de luminosidad y sus variaciones, cambios de entorno de luz, sobre todo por la noche, requieren una atención selectiva mantenida sin fisuras, dando lugar a un incremento de las distracciones y de la fatiga, pudiendo así ocasionar complejas situaciones de tránsito.

El conductor debe ser considerado en el uso de luces altas, y utilizar la intensidad baja de los faros a una distancia inferior a los 150 metros de otro vehículo que se aproxima, o a menos de 60 metros de un vehículo que circula delante, aun cuando el de adelante esté en otro carril. También deberá bajar las luces para no encandilar a los peatones que se aproximan.

Si un conductor que se acerca no baja las luces de su vehículo, poner las altas por un segundo, y después bajarlas. Para ayudar a evitar encandilarse con las luces altas que se aproximan, voltear la mirada hacia la derecha. Utilizar el borde del camino como guía hasta que pase el vehículo que se aproxima.

Cualquier luz proveniente de dentro del auto o de las luminarias de la calle dificulta ver hacia adelante. Apagar la luz interior del auto y reducir la intensidad de las luces del tablero. Acomodar la visera de sol para disminuir el deslumbramiento de las luces que vienen de arriba.

Un parabrisas sucio aumenta enormemente el deslumbramiento de faros que se aproximan. Limpiar los faros y el vidrio del parabrisas para conducir por la noche.