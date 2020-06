Macri evalúa irse a un país que no tenga extradición

En medio de la investigación por las escuchas ilegales durante la gestión de Mauricio Macri, se reveló que el ex presidente "está desesperado" por irse a Suiza.



Desde hace varios meses, Macri ocupa el cargo de presidente de la "Fundación FIFA" y muestra cierta distancia de la política. El periodista Gustavo Sylvestre reveló que el ex mandatario busca fugarse de la Argentina y viajar al país europeo, en donde se encuentra la sede de la FIFA. Además, advirtió que el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, quiere irse a Brasil.

El abogado Gregorio Dalbón consideró que el ex presidente "puede fugarse" ya que "está investigado de un espionaje que es el puntapié para delitos aberrantes". En este sentido, Dalbón se refirió al allanamiento al ex secretario privado de Macri, Darío Nieto, y contó que se han rescatado agendas, el celular, agendas y computadoras.

"Que una mesa judicial se siente para armar causas a personas inocentes y privarlas de la libertad se asemeja a la tortura", afirmó el abogado y aseguró que "esos delitos, en caso de tener una pena, tendrán una condena alta", por lo que "hay que tener un ojo abierto para que no se nos fuguen los principales responsables: Marcos Peña, Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Susana Martinengo, Alan Ruiz, Facundo Melo y Leandro Araque".