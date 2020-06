Casos en crecimiento en Venado Tuerto: Le rompieron el vidrio y le dejaron un mensaje amenazante

Ayer se conoció el caso del joven que denunció que desconocidos le prendieron fuego el auto luego de que su novia fue aislado por contraer coronavirus luego de estar en contacto con el médico oriundo de Pergamino en el Sanatorio San Martín. Días atrás salió a la luz una nota a una trabajadora de salud del Hospital Dr. Gutiérrez Y este sábado se conoció un nueva amenaza y atentado hacía una familia de nuestra ciudad por el temor al coronavirus.

Desconocidos rompieron el vidrio de la casa de una familia y le dejaron un cartel con un mensaje que decía: "No te queremos ver en la calle ni en la Municipalidad. No nos queremos contagiar. Quedate en tu casa".

Según explicó Camila, hija del hombre a quien fue dirigido ese mensaje, los atacantes lo hicieron porque pensaban que su padre tenía coronavirus porque su mujer trabaja en el Geriátrico Santa Fe donde se dio un caso de un abuelo que se contagio al ser atendido por el médico de Pergamino en la guardia del Sanatorio San Martín.

Vale aclarar que tantos los 60 abuelos como los 35 trabajadores del geriátrico fueron hisopados y afortunadamente dieron negativo, por tal motivo este hombre no tiene coronavirus.

Camila comentó: "Super indignada estoy. Despertarme con la noticia esta me indigna y pone triste a la vez, pero le agradezco a Dios que solo dañaron el vidrio y no paso a mayores".

Más adelante la hija de la víctima explicó: "Esta madrugada le rompieron el vidrio de la ventana del comedor (foto abajo) a mi papá y le dejaron esta nota (foto arriba) diciéndole esto. Paso a informarles a la persona que hizo esto QUE MI PAPÁ NO TIENE EL VIRUS por eso iba a trabajar y salía hacer las compras normalmente ya que es el mayor de la casa. Vive con mis dos hermanos; el de 18 se la pasa trabajando y mi hermanita de 13 que no sale más que a la casa de mi prima".

Camila no ocultó la branca e indignación por la cual tuvo que pasar su familia: "A vos sorete que hiciste esto te aclaro que sabemos que lo hiciste porque sabes que su mujer trabaja en el geriátrico dónde hubo un caso positivo y te dio miedo que ellos tengan el virus; PERO NO LO TIENEN. Gracias a Dios mi papá esta en buen estado de salud y cuando supo de lo del hombre el solo se aisló y no salió ni dejo salir a mis hermanos hasta tener resultados".

"Esta bien, muchos me van a decir solo fue el vidrio, si gente solo fue el vidrio que sale caro. Pero el susto que se llevo mi hermanita y mi papá al escuchar el golpe de todo quién se lo saca?", remarcó la joven y agregó: "El susto que le queda a mi papá de que no pase otra cosa como prenderle fuego la casa o golpearlos quién mierda se los saca?".

"Juzgaron a mi papá sin tener pruebas y ya se va a saber quién fue. Pero no le vamos a desear el mal porque no somos malas personas, mucho menos mi viejo, pero Dios se va a encargar de todo", afirmó Camilia y terminó diciendo: "Y si me preguntan si llamo a la policía; si lo hizo, y le dijeron NO PODEMOS HACER NADA PORQUE ES UN BARRIO DE DELINCUENTES. O sea que tildaron a todas las personas de delincuente así seas un laburante como viejo sos delincuente igual".

© 2020 Diario La Guía