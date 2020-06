Otro golpe a los silobolsas en la región

Este sábado por la mañana aparecieron cinco silobolsas destruidos en la zona de Murphy, a 20 kilómetros de Venado Tuerto, y el total de bolsones para almacenaje vandalizados ahora asciende a 57 en todo el país en lo que va del año.

Según informó a La Nación Carlos Castagnani, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), los productores afectados son Ricardo Morero y Oscar Virgili.

Morero sufrió la rotura de 3 silobolsas con maíz, en tanto que Virgili la destrucción de dos bolsones con soja. Castagnani indicó que la distancia entre un campo y otro es de unos 7 kilómetros.

Castagnani precisó que no se perderá la mercadería en este caso porque la están recuperando. "Ellos vieron esto a la mañana, no se robaron nada, fue solo para hacer daño", apuntó el ruralista sobre estos hechos.

Santa Fe en general y el sur provincial en particular se convirtió en una zona caliente en las últimas semanas. En rigor, además ahora de Murphy, ya se registraron casos en San Jerónimo Sud, María Teresa y Bustinza.

Anoche, 38 entidades de la cadena agroindustrial (entre ellas tres de la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro), les expresaron en una reunión virtual a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y al ministro de Agricultura, Luis Basterra, reclamos por la creciente cantidad de ataques a silobolsas.

"Ahora están cargando (el grano que quedó derramado), pero luego van a hacer la denuncia", indicó el presidente de Carsfe sobre los ataques en la zona de Murphy.

Castagnani indicó que recibe consultas sobre si estos casos tienen un trasfondo "ideológico". Al respecto, indicó: "Esto se está generalizando y hay daño, pero no puedo decir si es ideológico. Quiero pensar que no es ideológico".

