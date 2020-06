Anses suspendió pagos retroactivos de las pensiones de Boudou, Macri y Michetti

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó hoy que se suspendió el pago de los retroactivos de las pensiones no contributivas solicitadas por el ex presidente Mauricio Macri y los ex vicepresidentes Amado Boudou y Gabriela Michetti, y justificó la decisión ante «la situación de emergencia sanitaria frente a la pandemia del coronavirus».

Ayer, la Anses, por medio de la resolución 230-2020, resolvió que abonará sin retroactivos las pensiones no contributivas solicitadas por Macri, Boudou y Michetti, según marca la Ley 24.018, en orden a la emergencia económica, financiera y previsional frente al pandemia y aislamiento por la Covid-19.

«Por los retroactivos, esas pensiones acumulan una cantidad de dinero que nosotros tendríamos que pagar a quienes se les otorga el beneficio, y en este caso tomé la decisión de no pagarlo, por ahora, hasta que la situación de la pandemia nos permita estar mejor, porque el esfuerzo tenemos que hacerlo todos y todas», afirmó Raverta en diálogo con radio Del Plata.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que sí «se pagarán las pensiones al ex presidente Macri y los ex vicepresidentes Boudou y Michetti por haber terminado el trámite de liquidación respectivo», beneficios que se harán efectivos a partir de agosto próximo.

Fernanda Raverta

Raverta aclaró que, según la ley vigente, se fija una asignación mensual vitalicia para quienes hayan ejercido el cargo de primeros mandatarios con un haber similar al 100% de un juez de la Corte Suprema y de un 75% para los vicepresidentes.

Respecto de la situación de Boudou, la funcionaria recordó que, en el gobierno anterior, «la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley emitió un expediente de pago en el que solicitaba que se otorgue esa pensión», pero, dijo, «sin embargo, y en una decisión atípica, la Anses obvió ese pedido y le dio intervención a la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, quien desaconsejó pagar el haber».

Ahora, la Procuración del Tesoro, que conduce Carlos Zaninni, emitió un dictamen favorable a la posición del ex Vicepresidente por considerar que la resolución que emitió la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Macri es “nula de nulidad absoluta”.