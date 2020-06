Piden que se realicen testeos masivos a los médicos de Venado Tuerto

La nota comienza diciendo lo siguiente: "Por medio de la presente me dirijo a usted y al resto de los señores Concejales de la ciudad para ponerlos en conocimiento sobre la gran incertidumbre y preocupación que se tiene por estas horas en toda la comunidad médica de nuestra ciudad, y por supuesto, también en todas las familias que tengan entre sus miembros algún profesional de la salud. Como consecuencia del brote de Covid-19 que se originó en la guardia del Sanatorio San Martin el pasado

viernes 19 de junio, cuando un colega fue notificado que había dado positivo de Coronavirus".

Más adelante se explica: "Conocido ese caso y luego de decenas de hisopados practicados a todo el personal de salud, se conocieron siete casos positivos nuevos.Con más de 100 personas aisladas y la multiplicidad de contactos que tuvo mencionado colega y los nuevos positivos, es imperante que se realicen testeos a todos los médicos que trabajan en la ciudad. Este pedido surge de los colegas nucleados en el Circulo Medico de nuestra ciudad".

La nota también afirma: "Entendemos que este pedido no solo es por la salud de la comunidad médica venadense y sus familias, sino también para resguardar la salud pública de toda la ciudad. Debemos detectar si entre los profesionales de la salud existen casos positivos asintomáticos. Los contactos entre profesionales de la salud no solo se pueden dar en el ámbito sanatorial, sino también de manera externa. Tanto en consultorios y clínicas privadas, como así también en reuniones y encuentro profesionales".

Por último la nota firmada por Ruiz y Hernández, dice: "Por eso es que le estamos solicitando al Concejo Municipal de la ciudad que peticione y/o instrumente los mecanismos y las gestiones correspondientes para que se les practique hisopados a todos los médicos de Venado Tuerto con la mayor brevedad posible. Y a los profesionales que ya se les hisopo y salió negativo o indeterminado, que se repita el testeo para despejar toda duda. Saludos a todos los señores miembros del Concejo Municipal con atenta deferencia".

