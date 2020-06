Probable medida de fuerza por parte de los trabajadores de la educación "Apagón virtual"

Después de la reunión del mediodía con los Secretarios Generales de cada uno de los Gremios docentes mencionó Javier Delgado "Si la propuesta merece ser tenida en consideración por los trabajadores de la educación haríamos asamblea en cada uno de los departamentos hoy a las 18 hs. para que mañana viernes voten en las escuelas y el sádo a nivel provincial."

"Las sumas fijas que otorgaría Nación son muy antiguas, lo cual no aayuda a la resolución provincial."

En cuanto a lo provincial "Ya tenemos algunos parámetros que ha anticipado la Provincia que no son muy alentadores. Todo el mundo reconoce que la inflación para el 2020 va a rondar el 40 % y en ese sentido la Provincia no está dispuesta a conceder la Cláusula gatillo, incluso las sumas fijas que ha deslizado no llegan ni siquiera a la mitad."

Cláusula Gatillo.

"Siempre estuvimos con la amenaza de que no había Cláusula Gatillo pero tampoco había otra propuesta de Provincia como para fijar algún parámetro de actualización."

A raíz de lo que ocurra este fin de semana Javier Delgado menciona que podría a partir del lunes haber un No-Inicio de clases tomando medidas de fuerza de 48 hs, haciendo "Apagones virtuales".

"Es un escenario complicado."

