Una Diputada pidió que la justicia investigue el "Caso del Sanatorio San Martín" de Venado Tuerto

La solicitud es ante la falta de respuestas claras y “posible negligencia e inobservancia de los Protocolos Nacional, Provincial y Municipal” en el seno de este sanatorio privado.

Bellatti comentó: "En Venado Tuerto el virus entró por el lugar menos pensado y regresamos a la Fase 3 de la cuarentena. Ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades responsables de lo ocurrido, esta mañana solicité al Ministerio Público de la Acusación que se investigue el denominado “Caso Sanatorio San Martín” que ocasionó en nuestra ciudad el hisopado de, al menos, 52 personas y que ya tiene confirmado 7 contagios positivos de COVID-19".

"Creemos que estamos frente a una posible negligencia e inobservancia de los Protocolos Nacional, Provincial y Municipal en el seno de este sanatorio privado", remarcó la Diputada.

Por último la funcionario afirmó: "Aclarar que no me moviliza ninguna animosidad contra nadie; que las y los profesionales de salud, así como el personal administrativo, no han cometido delito alguno. Es en defensa de ellos esta solicitud, con el fin último que la investigación judicial también pueda transmitir tranquilidad a la ciudadanía y actuar en consecuencia".



LA DENUNCIA COMPLETA

Venado Tuerto, 24 de junio de 2020

La que suscribe, Rosana Laura Bellatti, DNI 21479285, soltera, domiciliada en calle Edison 1776, ciudad de Venado Tuerto, de ocupación Diputada Provincial vengo a solicitar al Ministerio Público de la Acusación se investigue el denominado “Caso Sanatorio San Martín” que ocasionó en Venado Tuerto el hisopado de, al menos, 52 personas.

Deseo aclarar en principio que no me moviliza ninguna animosidad contra nadie. Que las y los profesionales de salud, así como el personal administrativo, no han cometido delito alguno. Es en defensa de ellos esta solicitud. Por otro lado, ante versiones periodísticas y no periodísticas que circulan en las redes, algunas narradas en primera persona, es una investigación judicial la que puede transmitir tranquilidad a la ciudadanía y actuar si se comprueba que existió inobservancia de los Protocolos Nacional, Provincial y Municipal.

El día 19 de junio, en el sitio de la red social Instagram del Sanatorio San Martín se emitió un Comunicado Oficial (se adjunta foto) mediante el cual se informó un caso positivo de covid-19 de un profesional médico proveniente de la Provincia de Buenos Aires que había sido hisopado de manera “preventiva”. El mismo día, en el grupo del COE en el que participo, el Dr Emilio Venturelli, autoridad en la institución mencionada, agregó que estos controles de hisopados son de rutina para profesionales provenientes de Buenos Aires y que el caso índice era asintomático (se adjunta foto).

Sin embargo, vuelto a preguntar el día 22 de junio, el Dr. Venturelli informó que y cito: “lo que nos ocurrió con un médico de guardia el jueves pasado, que concretamente hizo 8 hs de guardia general (de las 8 a las 17), luego de lo cual nos manifiesta que le arde su garganta y ante lo cual lo hisopamos de inmediato, con resultado positivo a las dos horas” (se adjunta foto).

Además de ello, el Protocolo Nacional establece que detectado un caso positivo de Covid éste debe ser aislado inmediatamente y no puede desplazarse a otra localidad, estableciéndose en el lugar en donde ha sido

diagnosticado. Sin embargo, al profesional se le permitió ir a su domicilio a 145 km de la ciudad de Venado Tuerto.

Por otro lado, es de público conocimiento que personal hisopado cuyo resultado dio negativo trabajó todo el fin de semana sin observar las medidas de aislamiento que se deben tomar ante un caso sospechoso. Esta situación, lejos de significar una valoración negativa sobre las y los trabajadores, en virtud de la relación asimétrica de poder con su empleador, debe ser entendida como producto del temor a perder el empleo.

Sumamos a ello, el temor y desconcierto de la población, así como de las y los trabajadores que en esta situación son las víctimas.

Entiendo que es necesario investigar con las herramientas que la justicia posee dado que, ante el requerimiento en el COE, las autoridades del Sanatorio San Martín no han respondido las siguientes preguntas:

1- ¿Los casos positivos son del primer, segundo o tercer anillo de contacto?

2- ¿El caso índice fue hisopado de manera preventiva antes de iniciar la guardia o luego de atender 8 horas por haber manifestado dolor de garganta?

3- ¿Por qué motivo el caso índice fue enviado a Buenos Aires sin observar el Protocolo Nacional?

4- ¿Personal hisopado fue obligado a trabajar aún antes de tener el resultado del mismo? ¿Por qué motivo?

5- ¿Qué alcance tienen los contactos con el caso índice, dado que se hisopó a 52 personas?

6- Se informó de los 52 hisopados 5 casos positivos sin informar cuántos dieron negativo y si hay más sospechosos.

7- En observancia del protocolo, a los trabajadores de salud que provienen de zonas de circulación o que trabajan en las mismas ¿Se les solicita declaración jurada de autopercepción de síntomas por cada día que se presenta a trabajar?

Por todo ello, solicito se efectúe una investigación judicial atendiendo posible negligencia e inobservancia de los Protocolos Nacional, Provincial y Municipal en el seno del Sanatorio San Martín.

