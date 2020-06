Paro virtual docente por falta de paritarias y congelamiento de salarios

Una medida de fuerza extraña. El gremio docente de Amsafe Rosario anunció un paro virtual de 48 horas para hoy y mañana. El reclamo se centra en el cierre de paritarias, congelamiento de salarios y la situación de los reemplazantes. A esta iniciativa se le sumaron los docentes de General López, Caseros y Belgrano.

Gustavo Teres, delegado seccional Amsafe Rosario, anunció la medida y explicó que se votó «un apagón virtual» para visibilizar el pedido. En medio de la pandemia, los docentes han estado trabajando desde sus hogares a través de dispositivos electrónicos.

«Estamos en presencia de un gobierno y un gobernador que en el plano de políticas educativas sigue siendo hostil a los reclamos históricos de la paritaria. El gobernador puso en cuarentena la paritaria antes de la pandemia», enfatizó el delegado en diálogo con Radio Sí.

Foto: Juan José García

En cuanto a la actividad durante el aislamiento, planteó: «¿Se garantizó mejor conectividad? No. ¿Se garantizó la gratuidad de la conectividad para que dejemos de pagar nosotros? No. ¿Se llegó a proveer de dispositivos para que alumnos o profesores que no tenían pudieran hacerlo? No».

Teres también se refirió a la situación que atraviesan los reemplanzantes: «Al haber trabajado dos o tres días no puede acceder al Anses para recibir los 10.000 del IFE». Por eso están pidiendo una medida que ayuda a estos maestros.

Por último, aclaró que las condiciones de higiene y seguridad para cuidar a los alumnos y a los maestros van a ser determinantes desde su punto de vista a la hora del regreso a los establecimientos. «Estamos votando un apagón virtual. Le decimos al gobierno que así no volvemos a las aulas», cerró.

Se suman la delegación de General López, Caseros y Belgrano

A la medida adoptada por Amsafe Rosario, las centrales de tres departamentos del sur provincial se suman al Apagón Virtual.

General López, donde el 99,2% de los docentes votaron por el paro, Caseros, con un 97%, y Belgrano se suman a la iniciativa rosarina.

“La posición del sindicato a nivel provincial es en todo caso no empezar las clases o no volver a la presencialidad hasta no se arregle salario y no hacer nada hasta ese momento. Pero la posición nuestra y de la delegación Rosario es comenzar a reclamar ya”, explicó a Venado 24 el delegado de Amsafe General López, Javier Delgado.

El dirigente gremial remarcó: “Imaginate que si no reclamamos por lo que nos está pasando ahora, con el trabajo y el gasto extra que representa para los docentes la educación virtual, cuando se pretenda volver a la presencialidad nos van a poner a toda la comunidad encima diciéndoles que en todo este tiempo no hicimos nada”.