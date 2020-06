El joven cordobés que dio positivo de coronavirus confiesa:

Hizo un largo silencio. Durante toda la charla afirmó que había venido a Mar del Plata desde Córdoba para atender a su abuela. Finalmente se quebró. “Estuve con mi novia que es marplatense”, aseguró anoche a LA CAPITAL el joven cordobés de 23 años, que llegó a la ciudad con los documentos y el auto de un amigo y dio positivo de coronavirus.

Durante una extensa charla con LA CAPITAL afirmó que se enteró que estaba contagiado este mismo lunes a la tarde, y de hecho fue cuando le avisó su amigo (el poseedor del documento), a quien lo habían notificado en Córdoba.

Pocos minutos antes de ser trasladado al hotel Facón de Mar donde permanecerá aislado, el joven refirió a LA CAPITAL que no mantuvo contactos con otras personas, salvo con su novia. “No estuve en ninguna fiesta ni reunión social. Sólo salimos a hacer algunas compras en el barrio y siempre usando barbijo”.

Detalló que alquiló un departamento a través de la aplicación Airbnb en la calle Gascón al 1800. Llegó el sábado a la tarde y la idea era permanecer en la ciudad una semana. “El dueño del departamento solo me dio la llave y prácticamente no salí de ahí porque quería esperar el resultado del hisopado”, dijo, añadiendo que se encuentra bien, sin ningún síntoma.

De hecho, sostuvo que a su entender, tuvo coronavirus hace tres meses en Estados Unidos, donde estuvo trabajando retornando en marzo al país.

“En Estados Unidos tuve todos los síntomas. Fiebre, pérdida del gusto y tos. Por eso ahora me sorprende porque no tengo ningún síntoma. Soy muy cuidadoso. En Córdoba -vive en la capital de aquella provincia- tomo todas las medidas. Tengo un negocio de venta de artículos tecnológicos y cumplo con todos los protocolos sanitarias”, reveló.

El joven cordobés también insistió: “estoy convencido, en un 99 por ciento, que tuve coronavirus en Estados Unidos y que generé anticuerpos”.

Cuando se lo consultó acerca de los motivos por los cuales ingresó a Mar del Plata con el documento de su amigo, incluso dando esa información en los retenes, sostuvo que “como el auto era de él no quería tener problemas”. E incluso reveló que llegó con un permiso a nombre de su amigo, al tiempo que también tramitó otro con su verdadera identidad. “Por eso tengo mi documento también acá”, añadió.

No obstante, a lo largo de la charla insistió con que venía a Mar del Plata a asistir a una familiar directa. Una abuela, aseguró en primer lugar. Ante las dudas que surgían de su relato, LA CAPITAL volvió a insistir hasta que finalmente, tras un largo silencio, el joven de 23 años -todavía no había informado a sus padres en Córdoba sobre lo sucedido- afirmó que en realidad “vine a ver a mi novia”.

Con ella, en definitiva, estuvo en el departamento el fin de semana y sólo salió, dijo, a realizar comprar de alimentos en el barrio. La joven, por su parte, reconoció que aún esta noche no se había realizado el hisopado y de hecho ni siquiera había hablado con sus padres. “Estoy esperando el resultado del segundo hisopado y según lo que de me iba a hacer un test yo”, confesó ciertamente nerviosa y atemorizada ante LA CAPITAL.

“No se adonde me van a llevar. Yo quería quedarme en aislamiento en el departamento pero me dijeron que me van a llevar a un hotel y no tengo idea cuando podré volver a Córdoba”, apuntó finalmente-