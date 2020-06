Habrá una cuarentena más estricta y estudian cortar el transporte entre Ciudad y el Conurbano

¿Habrá vuelta a Fase 1 en el AMBA? ¿O alcanzará con ajustar algunas aperturas recientes para evitar la propagación de los contagios y la saturación de las camas? Es el interrogante que hoy no puede responderse porque los números varían día a día aunque según aseguraron voceros consultados desde los gobiernos de la Provincia y la Ciudad “lo más probable es que haya cambios y vayamos a una cuarentena más restrictiva” a partir del próximo lunes.





Y otra voz respondió “más temprano o más tarde lo que viene es una cuarentena un poco más cerrada para pasar la etapa más complicada del invierno con mínimos movimientos en la calle”. No obstante, lo que quedó claro es que no habrá medidas divididas entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad: allegados a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta confirmaron que de volver a atrás lo harán en conjunto.

“Para nosotros Capital y Provincia son lo mismo”, admitieron a este portal desde la sede de Parque Patricio y agregaron: “Si explota la situación en el Conurbano, a nosotros también nos afecta. Además, muchas personas de la provincia vienen a atenderse a los hospitales de la Ciudad. Lo que definamos será en sociedad”. En la reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández se repasaron los últimos números y se hizo un trazado de cómo se trabajará en lo que resta de la semana hasta definir cómo seguirá la cuarentena en el área metropolitana.

Desde el gobierno que encabeza Kicillof también ponderaron la toma de decisiones de manera tripartita: “Postura unificada”, le confiaron a minutouno.com. Ahora ¿por qué podría haber una cuarentena más restrictiva? Desde la mesa chica del gobernador afirman que “los datos indican que se están multiplicando muy rápido los contagios y eso implica más casos que necesitan ir a una terapia intensiva y así se estresa el sistema de salud”. Sobre lo que puede suceder en los próximos días sostuvieron que “lo importante es administrar el número de camas disponibles. Si la tendencia actual se verifica esta semana, tendremos que aprobar mayores restricciones”.

Del otro lado de la General Paz señalaron: “Nosotros siempre vamos viendo como va la curva de contagios. Hoy la situación es controlable pero no se va a dudar de dar un paso atrás y ser más restrictivos si vemos que es lo necesario. Llega el invierno, seguro habrá más casos y debemos tomar decisiones todos juntos. Ya jueves o viernes tendremos la curva de casos para saber cómo seguir, pero el camino es bajar la movilidad”. ¿Cómo podrían ser esas restricciones? Una alta posibilidad es cortar la circulación del transporte público interjuridiccional.

Por estos días, los controles aumentaron y se renovaron los permisos a los trabajadores no esenciales, pero el temor a una curva de contagios que no puedan controlarse puede extremar las medidas.

“Lo importante es el transporte público y controlar la movilidad. Es fundamental que no utilicen de una jurisdicción a otra el colectivo o el tren. Cortar eso puede ser una alternativa importante”, afirmó un vocero cercano a la mesa de decisiones y completó: “Desde el lunes seguramente las medidas sean más restrictivas”.

La cuenta regresiva comenzó y el fin de de semana se conocerán oficialmente los anuncios. Dos cosas parecen estar claras: la unificación de criterio de los involucrados en el AMBA y la determinación de ir a una cuarentena más estricta, al menos, por dos semanas más.