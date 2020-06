Los cinco casos positivos de Venado Tuerto son trabajadores del Sanatorio San Martín

Extraoficialmente, en el día de hoy fueron realizados los estudios a 13 pacientes que habían estado en el sanatorio el pasado jueves, que dieron negativo. Todavía quedan más de veinte por examinar, lo que se concretará mañana.

Con estos cinco casos, Venado Tuerto acumula 17 contagios desde el inicio de la pandemia, sumando en la jornada de hoy el número más elevado en un solo día. Desde la Municipalidad confirmaron que por ahora no tienen previsto solicitarle a la Provincia un retroceso en las actividades habilitadas, entendiendo que los casos confirmados están vinculados a un contacto estrecho con otro positivo detectado previamente y que la situación sanitaria en la ciudad hoy no presenta complejidades. Tanto es así que no hay ni un solo internado por Covid en el Hospital Gutiérrez. No obstante, sí entienden que es necesario hacer hincapié en la necesidad de no relajar los cuidados como viene ocurriendo.

Mientras tanto, desde el Sanatorio San Martín informaron que “continuará el aislamiento y cuarentena de todos los considerados casos hoy testeados negativos”, anticipando que mañana se testearán los pacientes aislados atendidos por el médico de guardia positivo.

Elortondo retrocede

Por otro lado, en la localidad de Elortondo se confirmó un caso positivo de Covid, se trata de una persona que se desempeña en una importante empresa de la ciudad, donde se tendrá que activar el protocolo. El contacto estrecho lo tuvo en Carreras, con una persona derivada del primer caso de la localidad.

Se hizo un seguimiento de la ruta epidemiológica y ya hay entre 15 y 20 personas en aislamiento en Elortondo, donde la Comuna ya definió limitar los horarios de las actividades de 9 a 15 a partir de mañana para disminuir la circulación de personas. Además le pidieron a la Provincia volver a la fase 3, especialmente preocupados por lo que generaron las reuniones familiares con gran desplazamiento de personas por toda la región.

Juan Miserere/V24