Los viajes de egresados poscoronavirus: protocolos, fechas tentativas y boliches "stand-by"

Los alumnos de quinto año de la Argentina tenían planificados sus viajes de egresados entre julio y enero de este año y el próximo, pero la pandemia de coronavirus llegó y lo cambió todo. Apenas pudieron festejar el Último Primer Día (UPD) de clases cuando el Gobierno decretó la cuarentena obligatoria y aún no volvieron a la escuela.

Los padres están preocupados porque los ven angustiados, muchos hicieron el ritual de ponerse los buzos de egresados a través de un encuentro virtual por Zoom, la aplicación que se volvió furor durante el aislamiento. Y, pese a que las agencias les aseguran que van a viajar, para ellos reinan las dudas.

El martes último hubo una reunión clave por los viajes de egresados entre el ministro de Educación Nicolás Trotta, el de Turismo Matías Lammens, la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, el director Comercial de Aerolíneas Argentinas Fabián Lombardo y el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) Gustavo Hani. En la cumbre se estableció como fecha estimativa de inicio de viajes del 15 de septiembre, aunque va a depender de la evolución epidemiológica en el país.

Una fuente directa de este encuentro le contó a TN.com.ar que una de las mayores preocupaciones fue la situación actual de la provincia de Río Negro, ya que la pandemia no retrocede y la semana pasada se sumó la ciudad de General Roca a las áreas con transmisión comunitaria.

"Para que los viajes se permitan, Río Negro debería pasar a la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO), y todavía se encuentra en la de aislamiento social (ASPO)", remarcó la fuente.

En la reunión se acordó también que las agencias de turismo estudiantil armen un esquema de viajes, en el que se detalle cuándo serían, cuántos por día y por mes. Con ese cronograma apuntan a estar listos al momento de comenzar. Los viajes se extenderían más allá de diciembre, incluso hasta marzo de 2021.

Los primeros en viajar van a ser los contingentes de estudiantes de las provincias que están fuera del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que representan casi el 40% del turismo estudiantil. Se trata de alumnos de zonas que ya están saliendo de la cuarentena. Mientras que el otro 60%, concentrado entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires podría concretar el viaje hacia noviembre o diciembre.

En la reunión de este martes, se determinó que no va a haber testeos para todos, pero sí se va a exigir que las provincias que viajen y el destino de recepción de los alumnos estén ya en fase 5 de la cuarentena. Además, adelantaron que los egresados van a poder compartir excursiones u hotel con alumnos de otras provincias. Sin embargo, buscan elaborar una "red de contención preventiva" para que tengan el mínimo contacto con la población local, salvo con los operadores turísticos.

En relación al traslado, Aerolíneas Argentinas contempló que podría transportar hasta 30.000 estudiantes a lo largo de esos meses, pero deberán salir desde el Aeropuerto de Ezeiza porque Aeroparque va a estar en obra. Y los alumnos que viajan en micro (que no son más del 20%) podrán hacerlo sin restricciones, ya que están establecidos los corredores terrestres para que puedan atravesar las distintas jurisdicciones hasta llegar a Bariloche.

El vocero del Ministerio de Turismo y Deportes le dijo a TN.com.ar, que lo que quieren remarcar es que "hay voluntad de todas las partes para que los viajes se hagan este año". Sin embargo, estos viajes están sujetos al calendario escolar y éste a la evolución de la pandemia. Por lo que de acuerdo a la situación epidemiológica de cada provincia se va a ir habilitando o no la autorización para realizarlos.



Adrián Manzotti, miembro de FAEVYT, reconoció en diálogo con este medio que tienen contacto casi diario con el Ministerio de Turismo. "Ellos hacen las gestiones con Educación y con Salud", detalló. Y explicó que, en principio, la cartera de Educación se había opuesto a que los viajes de egresados se realizaran este año, pero las empresas "tenían muchas cosas pagas y les era imposible devolver el dinero". Fue así que el ministro Trotta terminó dando luz verde.

La madre de una alumna de sexto año del Colegio San Miguel, de Adrogué, que había contratado un viaje con SoulMax a Porto Seguro, Brasil, para septiembre contó que les garantizaron que el viaje se va a hacer. "Recibimos un mail esta semana diciendo que todavía no hay novedades desde el Gobierno, pero que el viaje se va a hacer igual, que sigamos pagando las cuotas y que de última se cambiaría la fecha o el lugar", detalló la mujer.

En relación a los alumnos que habían contratado viajes al exterior, desde la cartera de Lammens reconocieron que es probable que no se concreten este año. Aunque no son ellos sino las agencias las que van a tener que llegar a un acuerdo con los padres para ver si cambian la fecha o el destino.

El vocal de la Federación de empresas de viajes de turismo también hizo referencia a las contrataciones al exterior y detalló que suelen realizarse a Porto Seguro, Camboriú y Florianópolis, en Brasil; Cancún, en México; Punta Cana, en República Dominicana y Cuba. "Faltan que estén los protocolos de los aviones. Tenemos claro que es más complicado el exterior", advirtió.

Sin embargo, las fuentes de Turismo afirman que hay versiones de que los vuelos podrían reactivarse a partir de septiembre y los viajes están planificados para octubre por lo que, si se abren las fronteras, serían posibles. En esos casos sería necesario considerar la situación epidemiológica de los países de destino.

Uno de los mayores problemas en los viajes de egresados al fuera del país es que se pagan en dólares y, ante la crisis económica, muchos padres dejaron de abonar las últimas cuotas. "Tienen las oficinas cerradas y no hablan de devolver la plata de ninguna manera. A un colegio de la zona les ofrecieron cambiarles el destino a Bariloche", agregó preocupada la madre de un alumno de Adrogué.

La devolución del dinero es un gran problema, según FAEVYT, ya que la mayoría de las agencias tiene pagos los vuelos y muchos de los servicios y excursiones. "Hoy las cancelaciones tienen un movimiento lógico, y una cosa es que se aumente un 30% más, si es muy grande es imposible devolver todo ese dinero. Estamos viendo y vamos paso a paso", advirtió Manzotti.

Los alumnos de la Escuela Cristiana Evangelica Argentina (ECEA) de Villa Real también recibieron un comunicado de una compañía Baxter, con la que debían viajar a Bariloche en agosto en el que les garantizan que "el viaje está blindado" y en cuanto el Gobierno "los libere" se va a hacer.

La semana pasada, la misma empresa les envió un mensaje vía WhatsApp a los padres de los estudiantes de quinto año del Instituto San Rafael de Monte Castro, en el que les decía que el viaje se iba a hacer aunque, tal vez, "en otro mes, respetando lo contratado y reemplazando las actividades que no puedan se puedan realizar por estar fuera de temporada por otras que se realizan en la temporada de viaje".

El vocero de la empresa Travel Rock Michael Casavilla aseguró que la planificación de viajes de egresados en verano para los agentes de turismo estudiantil no es un problema. "Tenemos un gran porcentaje de chicos que viajan en verano. Mendoza y Córdoba viajan la primera quincena de diciembre, navidad y reyes. Las actividades más contratadas son rafting, travesía 4x4, que reemplazan las de invierno", detalló a este portal.

En sintonía con los comunicados de las empresas de viajes de egresados, Víctor Alfaro, presidente de la la Asociación de Turismo Estudiantil de San Carlos de Bariloche (ATEBA) le contó a TN.com.ar: "Están dadas las condiciones para que los viajes se hagan, pero tienen que pasar muchas cosas antes de que esto funcione perfecto".

"Nos pone de muy buen humor que el ministerio de Turismo y el de Educación hayan tomado la decisión política de que los viajes están dentro de la agenda", aseguró Alfaro pero reconoció que hay una realidad epidemiológica que hace que no se pueda recibir a nadie mientras las condiciones no sean seguras.



El vicepresidente Sociedad Latinoamericana Infectología Pediátrica Roberto Debbag le dijo a TN.com.ar que no está de acuerdo con que se realicen los viajes y aseguró que los asesores del Gobierno (con los que está en constante comunicación) tampoco apoyan la medida.

"Las actividades no esenciales que generen aglomeración de personas o reuniones de más de 10 personas no van a habilitarse en el corto plazo. Y con esto, creo que los viajes de egresados con sus actividades van a ser los últimos en autorizarse", afirmó el infectólogo.

Debbag puso como ejemplo las reuniones científicas que están llevando a cabo los especialistas del mundo para buscar estrategias para abordar y combatir la pandemia, y explicó que todas se están diseñando este año y el primer semestre de 2021 de forma virtual.

"Estamos haciendo futurología de la situación epidemiológica. Predecir que en los próximos meses va a poder habilitarse el movimiento de miles de jóvenes, donde puede haber aglomeración, hacinamiento... Se está hablando tanto por cuestiones de necesidad", sostuvo.

Debbag puso sobre la mesa una cuestión que, según informaron las fuentes oficiales, todavía no se habló: la posibilidad de un rebrote del virus por la llegada de los estudiantes. "No tienen un sistema sanitario que pueda responder a un brote epidémico", remarcó el infectólogo y advirtió que "nadie sabe si va a haber un segundo brote, como está sucediendo en Asia".

En relación a este punto, desde el ministerio de Turismo aseguraron que la salud es prioridad y si llegara a haber rebrotes los viajes se van a postergar. Sin embargo, afirmaron que Carreras dijo que su provincia está en condiciones de responder ante un brote de infectados, si la situación en el territorio estuviera estabilizada.

Protocolos sanitarios para los viajes de fin de curso

Uno de los grandes interrogantes es cómo va a ser el protocolo diseñado para minimizar la posibilidad de contagio durante estos viajes, así como la de propagación en las distintas jurisdicciones. Ya que los alumnos de diferentes zonas van a convivir en el mismo lugar durante una semana y luego van a regresar a sus respectivas provincias.

En la reunión del martes pasado, las autoridades nacionales, provinciales y privadas responsables avanzaron en la elaboración de un protocolo. "Hay una base armada que son los que ya salieron desde el ministerio de Turismo sobre gastronomía y hotelería, pero faltan los puntuales sobre las actividades que se realizan en los viajes", remarcó la fuente a este medio.

Tanto desde las agencias de turismo como desde ATEBA resaltaron la experiencia que les dio la Gripe A y contaron que hay un protocolo armado en base a esta pandemia que afectó al país en 2009. Según Casavilla, el pico del virus los tomó de sorpresa en plena temporada y suspendieron las actividades, pero con el descubrimiento de un medicamento para tratarlo (Tamiflu), se retomaron los viajes con un cuidado extremos en cuanto a la higiene y concientización de los chicos. "Nosotros no dejábamos que nadie entre a un área común sin ponerse alcohol en gel", destacó.

Esta ciudad de la provincia de Río Negro aseguran que esperarán a que el Gobierno autorice los viajes para elaborar un protocolo propio para COVID-19 con la ayuda de un comité de expertos. Piensan hacerlo 30 días antes de la llegada de los jóvenes para que estén actualizados de acuerdo a la situación epidemiológica del país. Los estándares, según explican, van a estar basados en los requisitos que imponga el ministerio de Salud.

Sin embargo, Debbag remarcó: "No podemos comparar la Gripe A con el COVID-19", y explicó que los protocolos viejos "no sirven" y que no hay todavía ningún modelo exitoso diseñado para esta pandemia.

En relación a la gripe H1N1, el infectólogo alertó: "Un caso de Gripe A podía enfermar a 56 personas; uno de coronavirus, a 2046".

Desde las agencias creen que podría ser posible generar medidas efectivas para evitar el contagio y remarcan que cuentan con médicos en los hoteles y espacios exclusivos en las clínicas para accionar si algún chico llegara a manifestar síntomas.

La incógnita de los boliches

Una preocupación de los jóvenes es si van a poder ir a los boliches y el director de ATEBA asegura que se va a hacer todo lo posible para que así sea. "No está confirmado que se den de baja. Hoy sería imposible pensar que se puedan utilizar, pero un viaje de egresados los chicos lo ven imposible sin discotecas", remarcó Víctor Alfaro.

Por su parte, el vocero de Travel Rock reconoció: "Sobre los Boliches no tenemos ninguna información, no sabemos cómo va a ser el protocolo y la actividad. Yo creo que en breve va a salir el protocolo de fiestas y discotecas. Quizás se reemplaza por eventos al aire libre".

Según el representante de la agencia de turismo estudiantil, "lo que tienen de bueno es que son boliches grandes" y lo que más disfrutan los chicos con los shows de apertura, los cuales considera que con los protocolos adecuados "quizás eso puedan hacer igual".

Sin embargo, Debbag no cree que esto sea una medida viable ya que las reuniones de más de 10 personas representan un peligro en relación a la propagación del virus.

Viajes de egresados: números y cronogramas

Según estadísticas de ATEBA y FAEVYT, Bariloche espera la llegada de 100.000 egresados a los que deberían sumarse unos 17.000 estudiantes chilenos y otros 3.000 uruguayos, aunque en este escenario estos últimos viajes se pasarían para el año próximo. Mientras que los viajes al exterior abarcan entre 15.000 y 20.000 jóvenes.

Cada año la ciudad de Río Negro recibe dos tandas de egresados, la primera de julio hasta octubre; y la segunda desde diciembre hasta enero. Los primeros en llegar a Bariloche son los marplatenses, seguidos por los tucumanos, los porteños y los santafecinos. Habitualmente, los estudiantes de Mendoza viajan en septiembre, los de Chaco en octubre y los de Córdoba en enero.

Pero, según estiman desde el Ministerio de Turismo, este cronograma sufrirá modificaciones de acuerdo a la situación epidemiológica de cada provincias. Primero, Río Negro deberá ingresar en fase 5 de la cuarentena; luego, irán viajando las provincias que están en la misma situación, de acuerdo a la fecha de contratación de los viajes.

Más allá de que todos los sectores están alineados en su discurso y listos para actuar cuando sea posible, todo depende del accionar de un virus, que demostró que es impredecible.

