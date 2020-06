El médico que dio positivo de coronavirus aclaró como fue su recorrido por Venado Tuerto

El segundo médico pergaminense que dio positivo para Covid-19 quiso hablar con el diario La Opinión de Pergamino para llevar tranquilidad a la población. Aseguró que llegó desde Venado Tuerto al garage de su casa, el viernes por la tarde. Recorrió con el Diario los días previos al diagnóstico.

Con el fin de llevar tranquilidad a los pergaminenses, el doctor Braian Bienzobas, quien dio positivo de coronavirus en el mediodía del pasado viernes, se comunicó este sábado por la tarde con Diario La Opinión de Pergamino. Durante el diálogo que mantuvo con el mencionado medio aclaró primeramente: “No me contagié en Pergamino y nunca estuve esparciendo el virus por la ciudad”. Asimismo manifestó que “ante el primer mínimo síntoma” tomó todos los recaudos: “Me hisoparon en Venado Tuerto antes de volver a la ciudad. Viajé en mi auto particular, lo entré al garage, la puerta la abrió y la cerró mi esposa, me metí en la habitación y no salí más desde el viernes a las 18:00”.

El médico de guardia de 29 años trabaja desde hace tres meses en el Hospital de Salto -donde existe un foco epidemiológico-, en el Hospital de Arias (en el límite entre Santa Fe y Córdoba) y desde hace tres años y medio en el Sanatorio San Martín de Venado Tuerto. “No le sacamos el pecho a la situación que se vive en Salto, sabemos que estamos expuestos a esto y lo hacemos con todo lo que podemos”, expresó al tiempo que dijo “que lo más factible es que el contagio haya sido en Salto porque es el único lugar donde estuve en el que hay pacientes Covid positivos”.

Aislado junto a su familia

El doctor Bienzobas informó que tanto él como su señora y su hija están aislados en su domicilio. “Que la gente esté tranquila, no anduve llevando el virus y voy a cumplir el aislamiento”, dijo.

Consultado sobre su estado de salud, expresó: “Clínicamente estoy bien, no me falta el aire, no me duele la garganta”, aunque contó que está “mal de ánimo por no poder ver a mi familia, sentirlos a través de la puerta y no poder verlos más que por una video llamada”. Además agregó: “A veces duele la opinión pública, a pesar de que tuve muchos mensajes de apoyo siempre hay algún tonto que me cuestiona que esté en Pergamino, pero esta es mi casa y yo nunca me fui”.

El recorrido de Bienzobas

Durante el contacto que mantuvo con La Opinión de Pergamino, Bienzobas relató cómo fue su semana. “El lunes hice la guardia en Salto que terminé el martes a la mañana; ese día no tuve contacto con nadie, solamente con mi señora y mi hija que están aisladas conmigo. El miércoles viajé a Arias, el jueves trabajé desde las 8:00 hasta las 19:00 en Venado Tuerto y a las 5:30 del viernes empecé con un síntoma mínimo, tos productiva leve. Entonces no lo dejé pasar, podría haberme tomado un paracetamol y seguir trabajando, porque nosotros si no trabajamos no cobramos, pero lo informé a mi jefe de Venado Tuerto esa misma mañana”.

En la continuidad de su relato, expresó: “En Venado Tuerto preventivamente me aislaron y me hicieron el hisopado y me enteré del resultado positivo al mediodía del viernes. Después de eso seguí aislado completamente, incluso el sanatorio para que yo salga hizo un protocolo para retirar gente de los pasillos con desinfección antes y después de mi salida. Con permiso del secretario de Salud de la Provincia de Santa Fe y estando en conocimiento el director del sanatorio, vine a hacer el aislamiento a Pergamino, donde tengo domicilio y nunca me fui a pesar de trabajar siempre afuera”.

Por último refirió: “Estoy cumpliendo el aislamiento desde el viernes a las 18:00 en mi casa, en mi habitación, de donde no salgo, mi familia tampoco sale, voy a pasar el Día del Padre solo y encerrado en mi habitación”.



MÁS DETALLES:

En Venado Tuerto trabaja desde hace tres años en la guardía del Sanatorio San Martín los jueves y viernes

El profesional reconstruyó las horas previas al momento de de someterse al hisopado de Covid-19. “El jueves a las ocho de la mañana llegué al sanatorio San Martín de Venado Tuerto. Atendí en el consultorio de la guardia hasta las siete de la tarde; horario en el que me retiré a descansar. A las cinco de la mañana empecé con un síntoma mínimo que fue una tos leve y productiva que no la dejé pasar. Soy un personal de riesgo y no dejé pasar ese síntoma. Le comuniqué la novedad a mi jefe, el doctor Joaquín Sánchez de Bustamante y decidieron las autoridades de la Clínica someterme a un hisopado para establecer un diagnóstico. Al hisoparme me aislaron preventivamente hasta que se conociera el resultado. Al mediodía se supo el resultado positivo para Covid-19 y me realizaron más estudios. Una vez que me realicé esos estudios el secretario de salud de la provincia de Santa Fé y los directivos del sanatorio de Venado Tuerto me autorizaron que regresara a Pergamino. Viajé, ingresé el automóvil sin abrir la puerta del portón porque me los abrió mi esposa. Desde ese momento estoy aislado en mi habitación donde no tengo contacto con mi mujer ni con mi hija. Estoy clínicamente estable; no tengo fiebre; no tengo dolor de garganta; no tengo falta de aire y me encuentro aislado en la habitación y el resto de la familia en el resto de la casa. Realizamos el protocolo intenso de desinfección cada vez que uso el baño. Así tengo que cumplir con este aislamiento durante catorce días para luego someterme a un nuevo hisopado que determine si estoy recuperado”.



Fuente: Diario La Opinión y El Tiempo de Pergamino