¿En qué fase de la cuarentena está cada provincia?

Luego de tres meses del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández, el país transitó de forma progresiva por diversas etapas con el objetivo de superar al coronavirus Covid-19 y encaminarse a la "nueva normalidad", una ciclo aún en estudio pero que implica cambios profundos en los hábitos sociales para continuar con la vida diaria.











Conforme a la evolución epidemiológica en cada una de las provincias, las autoridades sanitarias locales determinaron la excepción de actividades, reapertura de comercios, permisos para reuniones familiares y hasta turismo doméstico para llegar en gran parte del territorio nacional a la fase 5, o conocida como "de distanciamiento social, preventivo y obligatorio", en palabras del jefe de Estado.



En tanto, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de la Provincia de Buenos Aires que rodean a la gran urbe (el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires -AMBA-) se alejan de esa situación, aún no avanzan y podrían, incluso, volver al inicio más rígido en tanto la cantidad de casos positivos diarios no muestre una disminución en los próximos días.

En las últimas horas, y tras un notable incremento en los contagios, distintas gobernaciones provinciales e intendencias determinaron el retorno a la etapa del aislamiento más estricto.

Se trata de las provincias de Chaco, Jujuy, Chubut, Neuquén, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Corrientes que registraron brotes y desde Salud decidieron volver atrás para evitar empeorar.

A comienzos de esta semana, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, informó que desde el 15 de junio quedaban suspendidos los permisos de conducir.

"Vemos un relajamiento, y ya no sabemos qué medidas tomar para que no haya movimiento de personas", enfatizó el funcionario en una conferencia de prensa para anunciar que todo el distrito volvía a la fase 1.

Y añadió: “Los casos se han incrementado a pesar de haber tomado medidas drásticas. Hemos trabajado con un Comité de expertos y en interacción con las autoridades Nacionales".

Jujuy, a pesar de ser una de las primeras que mostró avances antes del último anuncio presidencial, tampoco logró sortear la suba de infectados, por lo que el mandatario Gerardo Morales decidió el retroceso por siete días.

“Con el aval de todos los intendentes de nuestra Provincia pasamos la celebración del Día del Padre para el domingo 12 de julio. ¡Es una respuesta al pedido de muchas familias!", comunicó en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, dio marcha atrás con los permisos para reuniones para diez personas como máximo y dejó en suspenso actividades como el turismo y los shoppings en la capital, en donde se volvió a la fase 1.

“Esta situación no termina y, mientras dure, debemos respetar los nuevos modos de relacionarnos, mantener la distancia social de 2 metros, utilizar el barbijo y extremar las medidas de prevención para cuidarnos”, señaló.

La intendenta de la localidad santafecina de Ceres, Alejandra Dupouy, solicitó al Ministerio de Salud provincial que se le permita volver a la Fase 1 y realizó gestiones ante el Ejecutivo local para que le envíen personal de las fuerzas de Seguridad para controlar que la población efectivamente cumpla la cuarentena.

En tanto, este sábado y en declaraciones a la prensa antes del acto por el Día de la Bandera, el gobernador santafecino, Omar Perotti, sostuvo que "si alguna localidad más tiene que volver a la Fase 1, va a volver".

También se conoció que la localidad correntina de Saladas, volvió desde este viernes por la noche a la fase 1 y se convirtió en la única de la provincia.

Córdoba ordenó el retroceso en las localidades del Valle de Punilla y de Traslasierra (Villa Dolores, Villa Sarmiento, San Pedro y Las Tapias)

"Este virus es traicionero, es un enemigo peligroso, no lo vemos pero anda dando vueltas y cuando nos descuidamos nos ataca. No tenemos que tenerle miedo, pero sí respeto y cumplir con todas las recomendaciones sanitarias para hacerle frente a la pandemia", expresó el gobernador Juan Schiaretti.

Esta semana Chubut volvió a la fase 2 y durante 14 días se suspenderán las salidas familiares y recreativas para intentar disminuir la circulación de gente.

El mandatario de la provincia, Mariano Arcioni, pidió extremar los cuidados y evitar "relajar en este momento" debido a que es un hecho "muy grave".

"Todos hemos hecho un gran esfuerzo para controlar la pandemia. Fuimos claros con los protocolos y la flexibilización. Vuelvo a apelar a la responsabilidad de cada chubutense", puntualizó.