Santiago Cafiero expuso por primera vez ante el Senado

Con casi media hora de retraso, la vicepresidenta Cristina Kirchner abrió la sesión informativa para que Santiago Cafiero, jefe de Gabiente de ministros, presentara ante el Senado el informe 125, el primero de su gestión desde que asumió la presidencia Alberto Fernández.



La presentación se dividió por bloques. Primero preguntó la oposición y tras las respuestas preguntó el oficialismo. Tras la segunda ronda de respuestas llegaron los cierres de los jefes de bloques.

El jefe de Gabinete ordenó a gusto sus respuestas y dijo que no contestaría “chicanas”, aunque lo hizo. Por ejemplo, la cordobesa Laura Rodríguez Machado le preguntó “por qué un gobierno progresista usa una ley de Jorge Rafael Videla, dictador de la más cruel dictadura para atropellar a una empresa”. El jefe de Gabinete avisó: “Quédese tranquilo senador (a Alfredo de Angeli), quédese tranquila senadora, no está en nuestra política pública avanzar con expropiaciones. Lo que hemos hecho es rescatar una empresa quebrada, una empresa que había dejado a miles de familias sin pagarles, una empresa que no estaba trabajando”.



En el recinto hubo sólo dos senadoras, Claudia Ledesma Abdala y Rodríguez Machado, ambas vicepresidentas. Los otros dos vices estuvieron en sus casas: Maurice Closs, se quedó en Misiones y Martín Lousteau, que está aislado aún cuando el test de coronavirus le dio negativo.

La mayoría de los 67 restantes estuvieron en forma remota mientras una decena se conectó desde sus despachos.

Aunque en algunas respuestas apeló a críticas a la gestión de Mauricio Macri, la parte más dura la asumieron los senadores del Frente de Todos que respondieron con dureza algunas de las preguntas de la primera parte.

Al comienzo, Cafiero justamente eligió un mensaje positivo: elogió el diálogo político y agradeció al Senado que votó a favor todos los proyectos enviados hasta ahora por el Ejecutivo. Habló de “diálogo democrático” y aseguró que “es importante que no se valide solamente una mirada declamativa, es fundamental que exista el diálogo”.

También enumeró cifras del periodo 2015-2019: 53,8% de inflación, una deuda del 90% del PBI, pérdida de 230000 empleos privados, el cierre de 25000 pymes, “el aumento de la pobreza a lugres inaceptables, 35% de los argentinos y argentinas y 52% de los niños y niñas menores de 14 años; $ 33000 millones de deuda en obras públicas y 50% de obras paralizadas”.

Después hizo la lista de las primeras políticas como reinstaurar el Ministerio de Salud, el de Trabajo y crear el de Mujer y Géneros, la suspensión de los aumentos tarifarios, lanzar la tarjeta Alimentar, intervenir la Agencia Federal de Inteligencia, reinstaurar la Secretaría de Malvinas.

A Cafiero lo acompañaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la secretaria de acceso a la Salud, Carla Vizzotti; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando ‘Chino’ Navarro y la subsecretaria del área Cecilia Gómez Mirada que en otro salón coordinaba con un grupo de colaboradores la búsqueda de información en línea con todos los ministerios sobre las preguntas que agregaron los senadores.



Sobre la cuarentena, donde hoy hay diferencias entre oficialismo y oposición, pidió a los políticos “tener un mensaje claro, tenemos que seguir cuidándonos, no podemos traicionar a esas familias que están cuidando su salud y la de los suyos”.

También ante una respuesta de Cobos dio información sobre el futuro de los ATP (programa de Asistencia al Trabajo y la Producción): “Vamos a continuar trabajando con los sectores críticos en las mismas condiciones de hoy”apuntó y mencionó que habrá “políticas específicas para empresas de menos de 800 trabajadores” que “no hayan tenido un aumento en la facturación”. Los sectores afectados que recibirán “el 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil” serán la industria turística, la industria gastronómica, cines y teatros.

En ese momento Cristina Kirchner regresó al recinto. Fue oportuna: le avisó que había cumplido sus 20 minutos. Entonces dio la palabra a Mariano Recalde, senador del Frente de Todos y ex presidente de Aerolíneas Argentinas que se hizo cargo de uno de los reclamos de la oposición y atribuyó el anuncio de Latam a la política aeronáutica del gobierno de Macri.

Cerró Sol, Avianca, estaba a punto de cerrar Andes y cerró Norwegian. Hoy vemos el resultado de esas políticas con el cierre de una empresa que cubría doce destinos en el interior, una empresa que durante el gobierno de Macri perdió $ 325 millones de dólares cuando en su gobierno, presidenta, ganó.

Lo siguió María de los Angeles Sacnun. La santafesina le preguntó a Juntos por el Cambio si “defienden al principal aportante de campaña de Macri” por los aportes que hizo Vicentin el año pasado a Juntos por el Cambio. “¿El humo frente a Rosario sería de los incendios en la isla o era el humo de la oposición?”, chicanéo. El resto de los senadores del oficialismo también hizo preguntas más light precedidas de una fuerte defensa a este gobierno y a los de CFK.

Oscar Parrilli, desde Neuquén, volvió sobre ‘su’ tema, las escuchas ilegales. “Pensé que éramos víctimas los kirchneristas pero veo que fueron espiados todos. En este perverso mecanismo sólo se salvó el perro Balcarce”, bromeó y le sacó risas a Cristina Kirchner y a Cafiero.

Anabel Fernández Sagasti, fue una fuerte defensora de la expropiación de Vicentin, proyecto que escribió pero aún no presentó por estar en revisión en el Ejecutivo. “Si tienen una propuesta mejor para esta empresa que no puede extranjerizarse de ninguna manera presentenla."