El intendente de Castelli no pudo entrar a Dolores para ver a su hijo recién nacido

Como enésima postal de la grieta política, el intendente peronista de Castelli, Francisco Echarren, denunció que su par radical del vecino municipio de Dolores, Camilo Etchevarren, le impidió a través de la Policía el ingreso a esa ciudad para visitar a su hijo recién nacido. El enfrentamiento llegó a tal punto que Echarren (Frente de Todos) presentó un recurso de amparo para que se le permita entrar a Dolores, señalando que Etchevarren «llegó a montar un operativo policial controlando los baúles de los autos que entraban a ver si yo no estaba esocndido en alguno».

«Presenté un amparo ante la Justicia para poder ingresar a la ciudad de Dolores; esta situación no solo viola mis derechos sino fundamentalmente los de mi hijo al no permitir que vea a su papá el primer día de vida», le dijo a la agencia Télam el intendente Echarren. Contó que el miércoles por la mañana, junto a su esposa, debió trasladarse al Sanatorio Regional ubicado en la vecina ciudad de Dolores, donde a las pocas horas nació Florentino, su segundo hijo.

«Presentamos al ingresar en los controles de acceso toda la documentación correspondiente, pero cuando horas después cuando quise volver a ingresar para ver al bebé, fui rechazado por orden estricta del intendente (Etchevarren)», dijo Echarren, precisando que «es una situación que no tiene sentido, porque si con esa documentación pude entrar a las 7, al rato con los mismos papeles me prohíben en ingreso, ¿Cuál es el argumento?» cuestionó Echarren.

«Fui a Dolores a llevarle la leche a Florentino, que nació a las 11:00, no toma la teta y tenía hambre: la mamá me llamó para que le llevara la leche. Voy y en la entrada (a Dolores) me para la Policía y me dice que por orden del intendente Camilo Etchevarren no podía entrar a la ciudad, por más que vaya a llevarle leche a mi hijo recién nacido», contó Echarren.

Ante el impedimento, el dirigente peronista aprovechó que pasaba un conocido para que le alcanzara la leche a su esposa hasta el Sanatorio Regional, ubicado a la vuelta de la Municipalidad de Dolores. «Para sorpresa, me llama gente de la Policía de Dolores para decirme que el intendente había hecho un despliegue alrededor del Sanatorio y mandó a revisar los baúles en la entrada para ver si yo quería o pretendía entrar a Dolores en un baúl», contó Echarren en un audio de WhatsApp que se viralizó. «No entiendo cómo Dolores elije a este matón como intendente. Estoy en mi casa: que me sigan esperando, revisando baúles», agregó el intendente de Castelli.

Como respuesta, desde la comuna de Dolores se indicó que no dejaron entrar a Echarren a Dolores porque «ya había pasado el horario de las 19, que es el límite en el que puedan entrar personas que no residan en nuestra ciudad».

«No había entonces ningún motivo que ameritara su ingreso (de Echarren). Si quería llevarle leche a su hijo, se la podía dar a la Policía que seguramente se la iba a alcanzar al Hospital. No hay excusa para la actitud que tuvo. Todos los intendentes están cuidando la salud de su gente. Y eso es lo que hacemos en Dolores, con toda la gente, sin importar si es intendente o no», afirmó el vocero de Etchevarren, Eduardo Vignolo, en declaraciones a Radio Dolores.