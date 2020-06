Venado Tuerto - Clausuran Sala Velatoria y hallan siete ataúdes con cadáveres en una cochera

Pero esta fue la menor de varias infracciones detectadas, ya que en un edificio lindero que habitualmente se usa como garaje para guardar los vehículos de la empresa siete féretros con cadáveres, uno de los cuales data de setiembre de 2019. Al momento de la inspección no había servicios, ni estaban previstos en las próximas horas.

En primer lugar, la secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha, aclaró que la empresa responsable no es el Sindicato de Luz y Fuerza, a pesar de que conserva la antigua cartelerìa , “ fue una inspección de rutina por un supuesto incumplimiento de protocolo de Covid-19. En el recorrido observamos falencias en los que refiere a seguridad e higiene, con matafuegos vencidos, empleados en edad de riesgo trabajando y si bien tenía la oblea de comercio habilitado el domicilio registrado era en otro lugar”, detallò la funcionaria.

Sin embargo la mayor sorpresa fue al inspeccionar un edificio lindero sobre calle Falucho “que funciona como cochera de los vehículos que se usan en los sepelios y depósito de féretros- al hallar siete ataúdes con sus cadáveres adentro. No es un lugar que se pueda considerar una morgue porque no reúne las condiciones de tal, ni tiene cámara, ni está habilitada como tal. Los cajones estaban sellados, con su respectiva identificación, seis de ellos y al parecer a la espera de ser cremados, es decir que hallamos una especie de depósito pre crematorio, pero en realidad no estaba declarado y es una cochera con ataúdes apilados en el piso”, informó Rocha.

Ampliando detalles, indicó que en el aspecto administrativo se verificó la habilitación municipal que exhibían “no era para el domicilio donde funcionaba la sala, sino que correspondía a otra edificación que también fue constatada y se comprobó que es una casa de familia de uno de los socios. Por otra parte en los registros municipales ( a pesar del tiempo que funciona la empresa) hallaron que fue habilitada el 10 de diciembre de 2019. Fecha que no se condice con el documento que ellos nos presentan y que nos obliga a dar intervención al Juzgado de Faltas, que procedió a la clausura preventiva, hasta tanto se regularicen las situaciones anómalas halladas y también se avisó al MPA respecto al hallazgo de los féretros con cadáveres, agravado por el contexto de pandemia.

