El contragolpe de Sinópoli: “Me llamó a atención el silencio tremendo del sector político sobre el atentado al MPA”

Aunque aprovechó para contragolpear advirtiendo que le “llamó la atención el silencio político” sobre el atentado a la sede del Ministerio de Acusación Fiscal (MPA). Así sostuvo que no iba a confrontar con el funcionario municipal, “porque ponernos a discutir en ese nivel solo favorecemos a los narcos“. Y a la vez se ufanó de haber anticipado los tiroteos y el atentado a la sede de la fiscalía, “lo que yo dije se convirtió en una premonición”.

Al respecto cabe recordar que ayer Milardovich lanzó “dardos” contra el accionar de la Justicia, refiriéndose especialmente al fiscal regional y también al juez federal Aurelio Cuello Murúa. Así tildó de vergonzoso el accionar de Sinópoli y le recriminó que debe aportar soluciones en lugar de comentar que la violencia en la ciudad empieza a parecerse a la de Rosario.

Atentado al MPA y el silencio político

“El atentado contra la sede de la fiscalía fue muy simbólico y nos llamó la atención que la clase política no haya estado presente“, comenzó diciendo Sinópoli en nota realizada por VerTV tratando de esquivar la mención directa a las declaraciones de Milardovich.

De todos modos aclaró, que las críticas “nosotros no tomamos mal, todo lo contrario las analizamos y debemos tener una visión superadora de lo que sostiene el arco político”. Para de nuevo insistir: “Pero en el tema del atentado hubo un silencio tremendo del sector político, no hubo un repudio público al acto intimidatorio, eso nos llamó la atención a todo el grupo de fiscales”.

Y dándole más dramatismo a la situación, acotó: “Eso caló hondo en todos los fiscales. El silencio político es muy llamativo, se tiró una bomba molotov al edificio de fiscalía, es un acto muy simbólico”.

Venado como espejo de Rosario

Por otra parte, recordó sus declaraciones sobre la situación del narcotráfico en nuestra ciudad y aclaró: “Yo dije que Venado Tuerto en estas cuestión de violencia con armas, de enfrentamiento entre bandas tenía similitud con lo que ocurría en Rosario, salvando las distancias”.

Pero a la vez redobló la apuesta sosteniendo que: “Pareciera mentira porque lo que dije se convirtió en una premonición, yo no les pagué a los delincuentes para que vengan a tirar una molotov a la fiscalía o para que se produjeran tres tiroteos en pocos días con la marca de lucha narco. Fue la confirmación de lo que yo anuncie, yo tengo más de 40 años ligado al sistema”.

“No estoy para confrontar políticamente“

En otro orden, haciendo eje en la declaraciones de MIlardovich manifestó: “Espero que sea su opinión personal y no la del intendente. De todos modos no voy a hacer una confrontación personal, porque el MPA no esta para confrontar políticamente, si se debe decir a la gente lo que corresponde”.

Y siguió: “Dejó de lado las consideraciones que hizo sobre mí Milardovich, estoy arriba de eso, más allá que haya sido un ataque personal. Al ponernos a discutir en ese nivel solo favorecemos a los narcos”.

En esa misma línea acotó: “A los venadenses no hace falta contarle que hay problemas con la venta de drogas, el tema estaba tapado pero mi obligación como jefe de fiscales es poner el tema en discusión. Así sin quererlo se puso a discusión el tema del narcotráfico y la violencia en la ciudad y en la región y eso es muy importante que ocurra. Antes estaba callado el tema ahora no”.

Falta de recursos

Finalmente Sinópoli aceptó que le faltan recursos, y que la planta de fiscales con la que cuenta no alcanza para realizar el trabajo de la ciudad y la región.

“No tenemos los recursos que debemos tener y uno de los grandes problemas es la investigación, en la región no hay investigadores. Tenemos un déficit de recursos humanos y materiales que es aterrador”, dijo.

Pero, de paso, aprovechó para resaltar “Nosotros tenemos determinados tipos de competencia, el narcotráfico es un tema del Juzgado Federal, ellos tendrán su problema de recursos, pero ese es un tema de ellos”. Y aclaró: “Eso lo digo porque el secretario del municipio que dijo que en mí está la solución del tema”.

Mauro Camillato/ V24