Axel Kicillof propondrá a Horacio Rodríguez Larreta endurecer la cuarentena en el AMBA

“Lo que le pasa a la gente en la calle no es lo mismo que se siente en algunas oficinas donde se toman definiciones”, criticó el ministro de Seguridad bonaerense.

Mientras el ex secretario de Comercio Interior la consideró una "decisión extrema", el ex ministro de Economía aseguró que "hace algunos años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien"