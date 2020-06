Ucrania: la primera dama con coronavirus luego de que el presidente rompa la cuarentena

Mediante su cuenta de Instagram, Olena Zelenska, primera dama de Ucrania confirmó que dio positivo de coronavirus e invitó a los ucranianos a usar tapaboca ya que cualquiera puede “ser un peligro para la gente que tiene alrededor”. La mujer explicó que no está claro cómo pudo contraer la enfermedad ya que este mes sometió a un test, que dio negativo, y el caso está siendo investigado, publicó la agencia de noticias Europa Press.

“Hoy recibí una prueba con resultado positivo por coronavirus. Fue una noticia inesperada. Especialmente considerando que mi familia y yo seguimos todas las reglas”, informó este viernes Zelenska, en su cuenta oficial de la red social.

Además de haber asegurado seguir al pie de manera estricta las medidas de seguridad indicadas por el Ministerio de Salud ucraniano, Zelenska afirmó que su esposo, el presidente Vladimir Zelenski, como sus hijos, se realizaron la prueba y los resultados fueron negativos.



Aislada de los miembros de su familia y a través del extenso descargo difundido por redes sociales, la primera dama manifestó que “es muy pronto para dejar de cuidarse”.

Zelenska dijo sentirse bien y estar en tratamiento ambulatorio y aislada de otros miembros de su familia «para no ponerlos en peligro”.

En ese sentido, la mujer exhortó a los ciudadanos a usar tapabocas y subrayó que «la máscara es para no infectar a otros. «Podés no saber que estás infectado, no sentir los síntomas y ser un PELIGRO para los que tenés alrededor”, argumentó.

Dos semanas atrás, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, fue fotografiado junto a miembros de su equipo, sin respetar las reglas de distanciamiento social y sin tapabocas, tomando café en un bar de la ciudad de Jmelnytskyi, en el oeste de Ucrania, por lo que fue multado.