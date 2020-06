Sinópoli: No queremos convertirnos en el espejo malo de las grandes ciudades

Desde hace un tiempo, y con mayor recrudecimiento en los últimos días, se incrementaron los hecho de violencia con uso de armas, causando estupor en una ciudad no acostumbrada a este nuevo escenario de balaceras, a plena luz del día, como ocurrió el último "martes negro" para la comunidad, ya que si bien no hubo víctimas, la pregunta es cuánto falta para que ello ocurra. En este contexto, consolidando la percepción de "tinte mafioso", el martes 9 arrojaron una bomba tipo molotov al ingreso de la Fiscalía de Venado Tuerto, edificio ubicado a metros de microcentro bancario; previamente los agresores dejaron pegados algunos carteles señalando un posible autor, quien hoy está encarcelado y hace pocos meses, en una investigación federal, se descubrió que conducía una organización que comercializaba estupefacientes. Luego del siniestro, la jornada se convirtió en un caos para las fuerzas de seguridad y fiscales, empezando con una balacera y persecución a un joven. Cuando los investigadores inspeccionaban a media tarde el lugar donde comenzó el episodio, a pocas cuadras un hombre fue atacado a balazos y debió ser hospitalizado con un impacto en la rodilla. Minutos más tarde un nuevo ataque a balazos se repitió en un domicilio del barrio Malvinas. Hace 10 días un joven trabajador fue ajusticiado en Santa Isabel y la hipótesis de Fiscalía está relacionada con la droga, ya que los sospechosos del hecho robaron una moto y la habrían vendido para comprar estupefacientes. En un contexto donde la Fiscalía de Venado Tuerto está con tres funcionarios con licencia por razones de salud, y asumiendo también los casos de Rufino, el fiscal regional Alejandro Sinópoli acompaña el trabajo de campo y pone la cara, desgranando conceptos que inquietan a la sociedad venadense.

-¿Cómo se puede definir esta situación que inquieta a la comunidad y resulta inédita para esta ciudad?

-El ataque a la Fiscalía fue a la madrugada, cuando arrojaron esa bomba molotov y dejaron un mensaje mafioso mencionando a una persona con causa en la justicia ordinaria y también por drogas en el fuero federal, y luego se dio una saga de delitos en la tarde. Estimamos que estamos ante cuestiones relacionadas con la droga, aunque también los evaluamos como hechos de inseguridad, porque hubo tiroteos intensos que traen un mensaje y es que no importa nada, que pueden impactar en una casa o una persona y no importa nada.

-Llama la atención que hayan actuado a la luz del día, con vehículos identificables y en distintos puntos...

-Hace unos días hice referencia a esta cuestión que hoy estamos sufriendo y fue como una premonición, pero es resultado de la experiencia que vamos tomando por hechos que vienen sucediendo desde hace más de un año, donde tuvimos el homicidio de un muchacho con características de sicariato manejado desde la cárcel. Entonces vemos que estamos en camino a ser un "espejo malo" de lo que sucede en ciudades como Rosario y Santa Fe. No queremos generar pánico, pero no podemos esconder la realidad, no hace falta que un fiscal lo diga para que cualquier habitante de la ciudad tenga esta percepción.

-¿Cómo afronta el Ministerio Público de la Acusación este escenario?

-En este contexto estamos trabajando mucho para determinar responsabilidades en lo que nos compete, y también con mucha tensión. Creo que una jornada como la del martes marca un punto de inflexión para nuestra Fiscalía, porque nos convertimos en víctimas y tenemos que dar respuestas a la comunidad. Obviamente que el ataque a nuestro edificio tiene un mensaje claro: "golpear al MPA", que hoy es el organismo que les está pisando los talones y conectando muchos datos, y que da resultados, con una persona detenida luego de los allanamientos.

Tenemos que tener una visión periférica de esta situación y estamos trabajando elementos objetivos. Claro que no contamos con los recursos necesarios para optimizar la investigación, pero apelamos a que el arco político regional, las instituciones, acompañen la Justicia trabajando en forma conjunta, al igual que la gente, que puede hacer denuncias on line en el sitio que la Fiscalía habilitó para ese fin (mpafr3.net.ar).

-¿Trabajan en forma conjunta con el Juzgado Federal en virtud de las características de los delitos investigados?

-La Justicia Federal trabaja con más hermetismo, pero todo lo que tiene que ver con uso de armas ya se vio en las grandes ciudades, disparos, ataques mafiosos, homicidios, todo tiene que ver con la droga y ese delito es de competencia federal, y es desde ese ámbito donde se debe realizar la investigación. Desde ya que nuestro Ministerio debe trabajar en forma coordinada con el Juzgado Federal, pero nos haría falta una sincronización. Este es un tema que hablamos y creemos que hace falta un tiempo más para obtener mejores resultados, partiendo desde la crítica interna, por supuesto.

Respuesta al Concejo



En sesión del Concejo se acordó convocar al fiscal regional Alejandro Sinópoli por declaraciones periodísticas donde ya relacionaba otros hechos policiales ocurridos en esos días con el narcotráfico. Al respecto, el funcionario declinó la invitación y envió una misiva puntualizando las razones de la negativa, proponiendo enviar las estadísticas del delito y señalando entre otros conceptos:

-Este Fiscal Regional reitera el concepto inclaudicable de que las cuestiones que hacen a la materia de seguridad ciudadana, como es el caso de la que describe detalladamente, no son competencia de este Ministerio Público de la Acusación, postura asumida tradicionalmente por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Todo esto sin perjuicio de que la investigación, acusación por este ministerio, y posible sanción por parte de los jueces, tienen repercusión en el campo de la seguridad ciudadana, toda vez que se logra la aplicación de penas o salidas alternativas al proceso penal.

-Le está vedado al Ministerio Público en su conjunto brindar detalles de investigaciones en curso, ya que de lo contrario se perjudicaría la misión impuesta por ley, obviamente todo esto en perjuicio de la sociedad.

-En cuanto a las declaraciones de mi parte, de que determinados delitos tienen un trasfondo en el mundo de las drogas, es obvio que no escapa a su conocimiento, sino que además, me afirmo en mi postura, alentando a la ciudadanía y a las autoridades en especial, para que aborden dicha cuestión de acuerdo a la altura de tan grave circunstancia, dado que aún no es tarde para evitar males mayores. También es de conocimiento de cada uno de los miembros del Honorable Concejo, que el flagelo de drogas no es una cuestión de reciente aparición, mínimamente si tomamos como dato objetivo todos los esfuerzos que se han realizado durante años para la creación de la Fiscalía y Juzgado de Competencia Federal en esta ciudad.

-Sobre el punto anterior debe aclararse que existe un intercambio de información de recíproca utilidad entre nuestra competencia ministerial y la Justicia Federal, dado que determinados hechos como los que he referido de modo generalizado y que son de preocupación de ese Honorable Concejo, son los que confluyen investigaciones de ambos fueros.

-En algunas oportunidades, miembros del Ministerio Público de la Acusación han visitado y conversado con miembros de ese Concejo, como así también se ha recibido de modo individual cuantas veces hizo falta a integrantes del mismo para la realización de denuncias. Lo deseable es un trabajo conjunto, sustentable e inteligente en el tiempo.

Por: Norma Migueles