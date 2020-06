Encuesta desde el S.A.M.Co de Villa Cañás a la comunidad local.

Sandra Guerrini menciona “A raíz de la disminución notoria que tenemos a nivel general de la consulta dentro de los centros de salud, ya sean públicos o privados desde el nodo de Venado Tuerto se solicita un trabajo de terreno, es decir, trabajo a domicilio al azar en distintos barrios, en distintos sectores de la ciudad.”



Explicó que se está realizando una encuesta para ver si la gente realmente no está concurriendo a los centros de salud porque no habría enfermedad, por temor o por las recomendaciones de no acudir preventivamente.



La Directora del S.A.M.Co local hace incapié nevamente en las recomendaciones y menciona que quienes deban retirar medicamentos no acudan todos los días, que pueda asistir un integrante de la familia para retirar la medicina con receta en representación de los demás intentando evitar el aglomeramiento de gente dentro del Hospital, además se sigue trabajando con la metodología de turnos.



El día lunes se comenzó con la encuesta y el día viernes concluirá, “Después hay que trabajar con todos esos datos recaudados y plasmarlo en gráficos para ver los resultados.”



“Generalmente hemos sido muy bien recepcionados y la gente se saca dudas si las tiene.”



Concluye la nota Sandra Guerrini mencionando a la comunidad que la guardia del Hospital funciona las 24 hs. y se puede acudir incluso de manera telefónica ante cualquier duda.



Fuente FM Sonic. Oscar Andrés Canavese. Informe Gustavo Ledesma