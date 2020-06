Incidentes en María Teresa "Te vamos a prender fuego el pueblo"

Desde la Comuna hace poco se ha puesto en funcionamiento el Taller de Herrería con equipamiento brindado por la misma y puesto a disposición de la Cooperativa de Trabajo de la localidad para ampliarla con el fin de generar nuevas fuentes de trabajo.



La semana pasada ante un llamado para Bomberos Voluntarios por un accidente en el campo, el Jefe del cuerpo activo pasa por la calle del taller y atropella a un perro, al volver puede corroborar que el perro está muerto y acude al llamado de Bomberos Voluntarios.

“En cuanto puede me llama a mi personalmente, me cuenta la situación y me dice que es probable que sea de los chicos del taller.” menciona el Presidente Comunal.

Al día siguiente a raíz del choque del animal al salir del trabajo dos personas increparon y golpearon al Jefe de Bomberos Voluntarios.

Desde la Comuna de María Teresa se procedió a suspender del trabajo en el Taller de Herrería a dichas personas por 15 días, lo cual tuvo respuesta por parte de los involucrados comunicándose telefónicamente con el Presidente Comunal y amenazando de “prender fuego el pueblo.”

Al día siguiente hicieron una manifestación frente al Taller de Herrería, al ponerse violenta la situación acudió la Policía e intervino un Fiscal con refuerzos.

“Las personas involucradas tienen antecedentes de violencia. Vienen desde sur, en el sur estaban en un sindicato y tienen un antecedente muy conocido a nivel Nacional por golpear a unos docentes que estaban cortando una calle.” Agregó el Presidente Comunal.

En medio de todo esto se compromete desde las partes a intermediar con un Abogado pasado el fin de semana, se procede al retiro de los manifestantes y pintaron todo el galpón “Oligarcas”. “Nos consideramos despedidos”. “Dictador” y además en el predio donde está el taller se encontraba una casilla prestada por una empresa a la Comuna, la cual también pintaron.

“Cuando llegamos a la reunión ya habían dañado patrimonio de la Comuna y para solucionar el problema vamos a tener que utilizar los recursos de toda la comunidad.” menciona Gonzalo Goyechea y concluye “La reunión no terminó bien, amenazando con prender fuego y con una persona con un bidón bajo el brazo yo no puedo hablar.”



