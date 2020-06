Tensión entre Salta y Jujuy por el fallido resultado de un test

Otra vez, como en la semana anterior, hubo acusaciones cruzadas entre los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y de Jujuy, Gerardo Morales, por el test negativo que se le hizo en Pampa Blanca a un camionero salteño que volvió de Buenos Aires y que en realidad sí estaba enfermo de la Covid-19, lo que generó un brote de contagio en la ciudad de Orán que obligó a poner esa ciudad en aislamiento.



Apenas detectado el caso, Sáenz apuntó al fallo del control rápido, que hizo que el camionero se confiase y optara por no realizar la cuarentena obligatoria, la cual esquivó al manifestar en el control de ingreso a Orán que llegaba de otra localidad salteña.



En esa oportunidad el jujeño Morales negó responsabilidad alguna y adjudicó la propagación de la enfermedad a la demora para controlar la situación, “lo que nosotros hicimos en un día, Salta lo hizo en cinco”, expresó.

Luego de eso, la escalada dialéctica se detuvo en ese par de dardos, pero inesperadamente durante los anuncios que brindó el mandatario de Salta el domingo a la noche, se refirió nuevamente al resultado fallido como que “se le dio en Pampa Blanca un certificado de muerte” al camionero.

Esto derivó en una extensa carta en la que Morales exigió que Sáenz pida disculpas por esa expresión y sostuvo que todo el protocolo aplicado en Jujuy fue correcto, por eso afirmó que en esa provincia el camionero jujeño que viajó con el salteño no contagió a nadie, mientras que éste transmitió el virus a cinco personas

En la misiva el gobernador de Jujuy se refiriño a dos frases puntuales de su par salteño: “Jujuy en 15 minutos casi nos pone en situación que podría haber destruido todo el trabajo que venimos haciendo en Salta” y a la anteriormente mencionada “al trabajador de Orán le dieron un certificado de muerte en Pampa Blanca”.

“Jujuy y Salta como pueblos nos estamos debatiendo entre la vida y la muerte y luchando codo a codo para salvar vidas”, señaló Morales luego de rechazar lo expresado por Sáenz.

También explicó que está establecido que aunque el resultado dé negativo los que ingresan a Jujuy deben hacer la cuarentena, pero admitió que tanto el jujeño como el salteño no la hicieron, tras lo cual acusó que el camionero de Orán llegó con síntomas al hospital de esa ciudad y lo mandaron de nuevo a su casa, mientras que al jujeño lo atendieron inmediatamente.

Esto fue desmentido por autoridades sanitarias de Salta, ya que no constan registros en Orán de que el camionero haya sido atendido en el hospital.

Además Morales recordó que fue desde Jujuy que se alertó al sistema sanitario salteño sobre la posibilidad de un caso sospechoso, luego del positivo del jujeño. La versión que circuló inicialmente fue que el camionero de la vecina provincia avisó al oranense de que estaba enfermo, pero que presumía que era dengue.

Sobre el final el gobernador jujeño exigió que Sáenz pida disculpas a Jujuy, pero inmediatamente bajó el tono de la disputa y señaló: “Nosotros somos pueblos hermanos amigo Gobernador”.

“Reconozco que usted y su equipo están haciendo un gran trabajo en Salta. El camino no es echarnos culpas sino trabajar juntos. Cuente conmigo y cuente con mi pueblo”, señaló antes de despedirse “afectuosamente”.

Si bien hasta anoche no había una respuesta de parte del gobernador salteño, dirigentes cercanos al mandatario salieron a contestarle a Morales en las redes sociales, argumentando que el cuestionamiento es a los test y no al gobernador jujeño, así como tampoco al pueblo de Jujuy, que no es el que realiza las cuestionadas pruebas.



Hasta antes de esta polémica, ambas provincias venían trabajando en forma coordinada, e inclusive se evaluaba la posibilidad de crear un corredor entre Salta y Jujuy de libre circulación que incluyese la posibilidad del turismo interno entre las dos.

Esta no es la única situación de pelea en la que se encuentra en estos días Morales. Anoche, tras el positivo de un camionero brasilero que ingresaba por el paso de Jama, el gobernador decidió cerrar la frontera para camiones de otros países, hasta tanto desde Cancillería se garantice un protocolo seguro para estos casos.

También en el ámbito político se filtró un audio en el que el radical calificaba con fuertes insultos a los referentes provinciales del Frente de Todos, que le respondieron a través de una carta publicada por la diputada nacional Carolina Moises, enrostrándole todas las ayudas que recibió Jujuy de parte del gobierno nacional del FdT.

Curiosamente, esta polémica entre Salta y Jujuy se da en la semana en que se inician los actos en honor al héroe gaucho Martín Miguel de Güemes fallecido en 1821, quien llevó adelante una lucha en la frontera norte junto a los gauchos de ambas provincias, que en ese entonces estaban integradas en una sola, gobernada justamente por el prócer.