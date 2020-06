Médica de Reconquista con coronavirus: Amra denuncia fallas en la aplicación de los protocolos

El Sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra) denunció fallas en la aplicación de los protocolos sanitarios para coronavirus en Reconquista y defendió a la médica del Hospital Central de la ciudad cabecera del departamento General Obligado que dio positivo para la enfermedad. Horas antes de conocer su resultado, la mujer había viajado con una paciente embarazada a la capital provincial en un traslado del SIES 107. Piden informes sobre las causas por las que no se hicieron los hisopados al momento de ser pedidos y la razón por la que debió hacerse el traslado.



"Quien tenía que escuchar no escuchó. La doctora cuando atendió al paciente, el famoso verdulero de Villa Ocampo -con coronavirus-, solicitó que se le haga el hisopado. Ella estaba con la vestimenta correcta y sus compañeros también, pero insistió y no se lo hicieron", dijo el prosecretario de Amra Santa Fe Néstor Rossi en diálogo con Creo por Aire de Santa Fe.

Si bien aclaró que la especialista no presentaba síntomas y por lo tanto la definición de caso sospechoso no indicaba que sea hisopada, el titular del gremio sostuvo que ante el reclamo de la médica no hubo respuesta de la dirección hospitalaria. Incluso agregó que recién una semana después se le tomó la muestra a la mujer y luego de ese procedimiento, en lugar de ser puesta en aislamiento preventivo, fue enviada en una ambulancia del SIES 107 a la ciudad de Santa Fe para trasladar a una mujer embarazada con una amenaza de parto prematuro. Desde Amra denunciaron en un comunicado que "a falta de otro médico de guardia" la médica fue "obligada" a viajar los más de 300 kilómetros con la paciente. Casi un día más tarde, la profesional se enteró en su domicilio de Reconquista que dio positivo para covid y la paciente en la ciudad de Santa Fe terminó aislada en el Hospital Iturraspe.

"Los médicos nos cuidamos primariamente para cuidar a otros. Si pide que la hisopen y no le hacen caso y aparece la urgencia y no hay otra persona y la suben a la ambulancia y ahora después del linchamiento social que le hicieron a esta colega todos sus convivientes son negativos. A veces hay que ser más cautelosos con la información", reclamó Rossi a las autoridades sanitarias.

El gremio pidió mediante presentación formal a la Dirección del hospital de Reconquista, al Ministerio de Salud y al Comité de Emergencia Distrital Covid-19 un informe de las causas y motivos por los cuales "se omitió el hisopado en debido tiempo y forma".