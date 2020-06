Alerta: en Melincué están "a punto de tener que apagar las estaciones de bombeo"

El presidente comunal de Melincué, Silvio Garbolino, se refirió a la situación de incertidumbre que atraviesa la localidad del sur provincial a raíz de la falta de respuesta del gobierno provincial a los pedidos enviados por las autoridades locales para que se realicen los aportes para el funcionamiento de las estaciones de bombeo.

Estos dispositivos son fundamentales para evitar nuevos acontecimientos lamentables como los ocurridos en 2017 cuando, tras intensas lluvias, el agua llegó al pueblo y puso en vilo a toda la comunidad.

"Desde que me tocó asumir el 10 de diciembre no logramos que la Provincia nos firme el convenio de mantenimiento para las estaciones de bombeo de regulación de altura de las aguas de la laguna", apunta Garbolino, e indica que su gestión está invirtiendo 600 mil pesos mensuales en sueldos e intervenciones vinculados a las estaciones de bombeo.

En estos seis meses la Comuna aportó más de 3 millones. "Si no lo recuperamos es el desfinanciamiento puro, más allá de los efectos de la pandemia que padecemos en la económico y lo social. Hay que considerar que se cuadriplicó la atención a las familias más vulnerables y desde el 12 de marzo está suspendida la actividad del Casino, por lo que estamos sin aportes tributarios".

Garbolino expresó que están "casi al límite de tener que apagar el sistema de bombeo" y que eso pone en máxima alarma a toda la población. "No estamos teniendo respuestas de la Provincia para ayudarnos. Si apagamos las estaciones y hay una lluvia importante, no solo por el agua que nos cae, si no por toda la cuenca que desaguan en nuestra laguna, eso implicaría otra vez volver al 2017 cuando el agua nos llegó al pueblo", expresa el mandatario local.

Finalmente, el referente del Frente Progresista apunta: "sabemos que el gobierno está abocado a la lucha contra la pandemia, pero hay cuestiones que no son menores como esta nueva agonía que estamos viviendo con el tema de las posibles inundaciones".