Inscripción para Asistencia Económica

En el marco del Plan de asistencia financiara para sectores productivos y clubes, el gobierno de la provincia de Santa Fe inició la inscripción a la asistencia económica no reembolsable a los titulares de establecimientos, locales y servicios que no hayan sido incorporados en ninguna de las medidas económicas nacionales y provinciales de apoyo al sector productivo, y que no fueron exceptuadas en ninguno de los decretos nacionales y provinciales del aislamiento social, preventivo y obligatorio de la emergencia Covid-19.

**Los rubros alcanzados son gimnasios, centros de pilates y yoga, salas de baile y danzas, escuelas de artes marciales, boxeo, canchas de fútbol 5 y paddle, peloteros, salones privados de eventos, transportes escolares, escuelas de conductores, jardines maternales no oficiales, talleres y salas culturales, y otros rubros que la autoridad de aplicación considere.



Las solicitudes se harán a través de la página web del gobierno de Santa Fe, www.santafe.gob.ar

en los links de Coronavirus, o haciendo click en https://aswe.santafe.gov.ar/formulario_inscripcion/



REQUISITOS

No encontrarse en ninguna de las actividades exceptuadas y en funcionamiento.

Registrar facturación nula desde el 20 de marzo al 31 de mayo de 2020.

No haber obtenido asistencia económica o crediticia de ninguna de las siguientes medidas económicas adoptadas por los gobiernos nacional y provincial: asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); créditos para monotributistas a tasa 0%; crédito bancario con la tasa del 24% para pago de salarios o capital de trabajo; crédito no bancario de mutuales al 24% en convenio con el gobierno provincial; y crédito con agencia o asociación para el desarrollo al 13%.



MÁS INFORMACIÓN

Para solicitar más información enviar mail a [email protected] O ante cualquier duda se puede comunicar con la Dirección de Producción y Empleo al 450201 (interno 771) o dirigirse a la oficina de dicha dependencia (Centro Cultural), de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.