El gobernador Perotti abordará con municipios y comunas los criterios para habilitar las nuevas actividades

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, se refirió a las nuevas actividades que el gobierno de la Nación publicó mediante el decreto N.º 966 en el Boletín Oficial para los aglomerados Gran Santa Fe y Gran Rosario. Esta tarde el mandatario encabezará un encuentro virtual con los municipios y comunas interesados en cotejar los criterios para poner en marcha las primeras actividades deportivas.



Al respecto, Perotti manifestó: “Nos estaba quedando la autorización para el personal doméstico y también sumar el “take away” para bares y restaurantes, y el “pick up” para los comercios que no tienen atención al público en el Gran Santa Fe y el Gran Rosario. Esto nos permite generar una autorización importante en todo el territorio”.

Y agregó: “Sumamos en todo el territorio provincial la autorización a funcionar en las tareas administrativas de muchísimas instituciones, fundaciones, asociaciones civiles, universidades. Todo esto queda a partir de hoy plenamente habilitado en todo el territorio provincial”.

El titular de la Casa Gris reconoció que restan las autorizaciones para las reuniones familiares de hasta 10 personas, las actividades deportivas que no generen contacto físico y las autorizaciones para bares y restaurantes. “Las dos primeras, la Nación – subrayó Perotti- ya ha transmitido la autorización general a la provincia, sujeta a las adecuaciones de su puesta en marcha en base a las particularidades del territorio y a las particularidades sanitarias”.

El gobernador afirmó que este miércoles mantendrá un encuentro con los municipios y comunas interesados para cotejar los criterios acerca de como poner en marcha de la mejor manera las primeras actividades deportivas que no generen contacto físico. Se trata de actividades como el paddle, el tenis, el golf, el remo, actividades en las cuales no se podrá utilizar la infraestructura del club (no se pueden usar los vestuarios). Y en las que las personas deberán llegar con la vestimenta, jugar, cargarse todo y volver a casa. La ducha será en el hogar. A la vez que resaltó “volver a plantearnos un escenario de que otras actividades pueden tener las mismas características”.

En relación a la habilitación de las instalaciones a los fines de la práctica de actividades deportivas que no impliquen contacto físico entre los participanes, Perotti sostuvo: “Hay una primera instancia muy puntual que es la de los gimnasios con posibilidad de realizar las actividades en espacios semicubiertos o espacios muy grandes. Esa es la primera mirada que estamos dando para este sector, que en general engloba la palabra gimnasios y por ahí genera expectativas en todos. Vamos a ir muy gradualmente en base al protocolo especifico empezando por estas características”.

Por otro lado, el primer mandatario provincial se refirió a la autorización para celebrar reuniones familiares en domicilios particulares hasta 10 (diez) personas solo los sábados, domingos y feriados. “Este será un tema de charla con todos los intendentes porque nuestro deseo es poder formalizarlo”. Y agregó: “No todas las reuniones familiares se realizan en la misma localidad porque hay familias en distintas localidades de la provincia y hay localidades que son muy restrictivas en la recepción de quien viene de otro lado”. Y ejemplificó: “Hay una particularidad y es que dentro del gran Rosario hay quienes tienen sus encuentros es Roldán, en Funes o Baigorria. En Santa Fe sucede en Rincón, Sauce Viejo. Entonces en los grandes aglomerados tendremos que tener la particularidad de coordinar con cada uno de los municipios”. Perotti reconoció que son los detalles que los que se tienen que cuidar en algo que todos están deseosos de poder hacer de la mejor manera para que perdure, para que no tengamos que interrumpir y volver atrás porque hicimos algo mal en las expectativas de poder juntarnos.

Habilitación de bares y restaurantes

Respecto a la habilitación de bares y restaurantes, el gobernador subrayó que es un aspecto que se conversó con las autoridades nacionales. "Estoy seguro que vamos a ir en la misma linea de continuar etapa por etapa", afirmó el mandatario. Al respecto adelantó que las habilitaciones tendrán que ver con la particularidad de "utilizar el 30% de la superficie inicialmente, con los protocolos presentados y de ahí ir escalando hasta el 50% que es la solicitud que se ha realizado y es lo recomendado por salud”.

“Sabemos que la gente tiene incorporados valores de cuidado mucho más importantes que antes; sabemos que ningún empresario ha querido abrir su negocio, su industria para que se contagie y tener que volver a cerrarlo. Se está haciendo con gran responsabilidad”, enfatizó.

Por otra parte, Perotti aclaró de todas formas que los lugares gastronómicos quedan hoy totalmente habilitados para el “take away” con el fin que alguien pase a buscar la comida y llevarla. "Allí tenemos una práctica que iguala a todos en la provincia. Ojalá podamos tener las habilitaciones para la apertura pronto, porque es lo conversado positivamente con las áreas de Salud nacional, con Jefartura de Gabinete en el día de ayer (por este martes) para que también estas actividades puedan estar sumándose en todo el territorio provincial”.