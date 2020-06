Reemplazo de la vacuna oral Sabin por Salk inyectable.

“Ha habido un cambio en el calendario a partir de ayer, no se va a realizar más Sabin pero Poliomielitis va a estar cubierto por la vacuna Salk que es inyectable.” Mencionó.



Las gotas de Sabin con dosis a los 2,4, 6, 18 meses y al ingreso escolar son reemplazadas por IPV- SALK (intramuscular) con la diferencia que a los 18 meses se retira (no se va a dar), se dará la vacuna inyectable a los 2, 4 y 6 meses con un refuerzo al ingreso escolar (5-6 años) “Por suerte no es una vacuna dolorosa ni da muchos efectos secundarios.”



Además de ser una vacuna más completa en comparación con la Sabin por vía oral a la que en 2016 le sacaron una de las cepas del virus polio salvaje.



Con respecto a la vacunación “Para la gripe lamentablemente no estamos recibiendo dosis, tenemos más de 200 anotados que no podemos llamar porque no las recibimos. Le pedimos paciencia a la gente.”



Por turnos para vacunas 15607707.



Fuente FM Sonic. Oscar Andrés Canavese.