Sergio Berni dijo que salió “enojado” de la reunión en Casa Rosada donde se trató cómo sigue la cuarentena en la Ciudad y Provincia

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se mostró "enojado" luego de participar este lunes de la reunión en Casa Rosada junto a funcionarios de Nación, Provincia y Ciudad con quienes se definieron los pasos a seguir con la cuarentena en el AMBA.





"Uno no se enoja con una reunión, uno se enoja con el ámbito que está viviendo. Uno está haciendo un esfuerzo. Yo veo a mis policías que están haciendo un esfuerzo terrible en Villa Azul, en Itatí y en otras tantas villas. Hay que tener un poco de respeto por toda esa gente , por todos los que están llevando adelante y acompañando una decisión del Estado que son los invisibles", comenzó Berni en diálogo con Canal 9.





Después de aclarar que "no pasa por un enojo personal", el ministro pidió "tener una visión mucho más amplia". En ese sentido, reclamó: "Lo que le pasa a la gente en la calle no es lo mismo que se siente a veces en algunas oficinas donde se toman definiciones y me parece que hay que salir a caminar un poco más y hablar un poco más con la gente".



Y arremetió: "Hay actores que toman definiciones que deberían tener un poco más de realismo y un cara a cara con la sociedad".

Al ser consultado sobre si acompaña más las decisiones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o las de Axel Kicillof, su par en Provincia, Berni aclaró: "No es una cuestión de qué lado estás. Es una cuestión de conciencia, de método científico y de entender que todavía no entramos por la puerta del problema".

Finalizó con que su malestar es "con propios y ajenos".



En la cumbre, que se realizó en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, se hizo un repaso de la situación en el AMBA, donde se registra la mayor cantidad de contagios, y del funcionamiento de las distintas actividades que fueron habilitadas hasta ahora.

Si bien la cuarentena seguirá, sin regresar a la Fase 2, buscan medidas para aliviar la situación de la gente, como las salidas recreativas.

Participaron el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y su par de Salud, Ginés González García; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y los titulares de las carteras de Salud, Fernán Quirós y Daniel Gollán, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, respectivamente.

También asistieron los jefes de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y bonaerense, Carlos Bianco. Y, además de Berni, los responsables de Seguridad de las otras dos jurisdicciones: Sabina Frederic (Nación) y Santilli, a cargo de ese ministerio en la Capital Federal.