En el marco del Centenario de Studebaker, Jorge Mottura.

Campeón ´76 “Tuve la suerte de poder ganar ese campeonato precisamente en el año que estaba haciendo el servicio militar, con un montón de ingrediente alrededor que particularmente para mi lo hicieron mucho más importante. Para mí es una satisfacción enorme haberlo logrado siendo tan joven y con un grupo de gente y jugadores que, a mi modesto criterio, esos años donde florecía el fútbol de la Liga para mi fue uno de los mejores equipos que integre.”



Recordó la vieja Dirigencia, “La cual a mi me educó de alguna manera y me transmitió valores que después pude poner en práctica y me dieron muchísima satisfacción. Con sus ejemplos me han ayudado un montón.”



“Chocho” Vila “Un maestro de la vida, es decir, todo lo que tiene que representar un dirigente de una institución sin fines de lucro demostrando todos los días su capacidad de trabajo, de intelecto y demostrando que tenía pegada a la piel esa cuestión dirigencial que llevan sólo los grandes.”



“Studebaker es una institución a la que quiero mucho, donde crecí, donde conocí a mi actual esposa , donde jugaron mis hijos y tengo un nieto también jugando. Tengo toda la familia arraigada al Club, más allá de las diferencias y los cuestionamientos es el Club por donde pasamos todos. Un abrazo a todos ellos.”

