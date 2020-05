Ráfaga grabó una versión de "Volver a empezar" con Alejandro Lerner

Si el tema "Volver a empezar" que Alejandro Lerner escribió hace varias décadas hubiera sido creado hace un par de meses, nadie dudaría que es una de las canciones nacidas como fruto de la pandemia coronavirus y la cuarentena. La sensación que hoy nos deja en cada palabra referirá a ese día después que tanto se espera y que nunca llega. Al menos en la Argentina, la canción es conocida por la mayoría. Sin embargo, se puede hacer el ejercicio de simular escucharla por primera vez. Existe una buena excusa: el grupo Ráfaga grabó su versión y acaba de publicarla, con la participación del mismísimo Lerner.



"Volver a empezar" fue la cortina del programa de televisión RRDT y el título del disco que Lerner (luego del éxito de esta tira) publicó en 1997. La exitosa telenovela fue protagonizada por Carlos Calvo, quien personificó a un ex jugador y director técnico de fútbol. Se vio durante dos temporadas. En 1997 y 1998 por Canal 13.

"Pasa la vida y el tiempo, no se queda quieto. Llego el silencio y el frío, con la soledad. Y en que lugar anidare mis sueños nuevos, y quien me dará una mano, cuando quiera despertar. / Volver a empezar que aun no termina juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar y que mañana será un día nuevo bajo el sol."

La vida de Ráfaga también tuvo un nuevo comienzo desde que hace un par de años volvió a sus filas el cantante Ariel Puchetta. Con la formación actual retornó a las giras y a los estudios de grabación. Ahora lo hace con este cover, que tiene su flamante video, realizado en cuarentena.