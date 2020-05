Se modifica el horario de atención comercial en Venado Tuerto

A partir del lunes 1º de junio todos los comercios de Venado Tuerto, también profesionales, podrán abrir sus puertas para la atención al público de 8:00hs. a 19:00hs.

Los comerciantes deberán decidir que franja horaria y como atender a partir del lunes; siempre respetando el horario de 8:00hs. a 19:00hs..

Se remarca que se deben seguir respetando el distanciamiento social, el ingreso controlado de personas para que no haya aglomeraciones y el uso obligatorio de barbjios; tanto para los empleados como para los clientes.

El intendente Leonel Chiarella anunció la redefinición del horario comercial de atención al público para comercios, profesionales y oficios, ampliándose el margen horario de 8 a 19 a partir del lunes 1º de junio, en el marco de las medidas de flexibilidad que permiten una reactivación de la actividad productiva.

Tras la aprobación unánime en el Concejo de esta iniciativa, que toma como referencia los lineamientos fijados por la Provincia y la experiencia en otras localidades, la ampliación horaria facilita a los trabajadores acceder a sus compras en los negocios de proximidad y administrar el tiempo para otros trámites o gestiones.

Junto al concejal Pablo Rada, autor del proyecto de ordenanza al cual aportaron distintos bloques, el intendente Chiarella consideró que “de este modo estamos favoreciendo a comerciantes y consumidores, pero esta extensión horaria que regirá a partir del lunes no puede descuidar bajo ningún aspecto los protocolos sanitarios vigentes, cuyo cumplimiento estaremos controlando”.

Rada, a su turno, valoró “el aporte de los distintos bloques legislativos” y señaló que lo acordado responde “a una fase distinta” de la cuarentena, que otorga “la posibilidad de movilizar el comercio barrial y al trabajador le da margen para realizar sus compras”.

Finalmente, Chiarella confió que “la ciudad tiene una condición sanitaria que nos permite ir avanzando con esta flexibilización, pero sabemos que hay otras actividades que aún no pueden volver a trabajar, siempre respetando los protocolos, lo cual plantearemos en la próxima reunión con el Comité de Emergencia”.