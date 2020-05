Un cura cordobés cuestionó al gobierno de Alberto Fernández durante la homilía

Un cura de Villa Carlos Paz cuestionó durante la homilía del domingo a la pandemia y el aislamiento social, aunque con una mirada fuertemente política, con críticas y una clara diferenciación del gobierno nacional. El video con sus comentarios rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El cura Mario Bernabey, de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, aseguró que "la ascensión nos invita a ser una Iglesia presente, no una unidad básica que esconde ideología, que se hace cómplice de proyectos que fracasaron. Hoy hay muchos sacerdotes en la zona que escriben en el Facebook un montón de cosas: ya fracasó lo que escribiste".

"Cuando hay una evangelización verdadera, no hay ideologías, no se adoctrina a la gente, no se la manipula, se la evangeliza", sostuvo el religioso cordobés.

También afirmó que "las ideologías generan fanatismos, fundamentalismo, endiablan, ponen en la vereda de enfrente. Una iglesia que evangeliza, que camina, que se encarna en el tiempo presente, es una Iglesia que es capaz de anunciar la palabra, de ver la realidad", y remarcó: "Nos sentimos encerrados, encarcelados, se nos están privando tantas libertades y derechos, nos sentimos sometidos a ideas políticas que no van con el reino de los cielos".

Dijo que el el gobierno de Alberto Fernández hizo un "ajuste" con los jubilados. "«Quedate en tu casa, yo te voy a ajustar tu jubilación». Qué grave. Tocar a los débiles, a los que más necesitan, a los que apostaron por un proyecto. Qué grave, en un tiempo como este, alguien diga: «El Estado te da, el Estado se queda con lo tuyo». Eso en la historia fracasó", sostuvo.

Dijo además que "el comunismo creó esos monstruos que se llenaron sus bolsillos, bajo las banderas de derechos, de igualdad. Pero se quedaron con lo del pueblo".

"Como en la época de la dictadura, ¿qué decíamos los más jóvenes?: «¿Dónde estuviste, Iglesia?». Hoy también, en época de la pandemia: «¿Dónde estás, qué estás mirando, Iglesia?». ¿Cuánta pobreza, cuánta necesidad de muchos que apuestan al trabajo y hoy no lo estamos dejando trabajar? ¿No necesitamos un Estado nuevo donde se valore el espíritu del esfuerzo y la cultura del trabajo? ¿No necesitamos una República que esté de pie, una Justicia que salga de la feria?", se preguntó.

También instó a no quedarse "mirando para arriba. Si hay que salir a manifestarnos, salgamos a manifestarnos. Y si hay que decir «señores, esta es mi opinión», la digamos. Y si habrá que pensar y reflexionar para decirlo en el momento oportuno, lo hagamos, si estamos en una sociedad libre, democrática".