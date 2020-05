Inesperada polémica en Elortondo por la despedida a una médica que se jubiló

Es que una de las personas que participó subió a redes sociales la imagen de todos los presentes juntos, donde no respetaron el aislamiento ni la distancia sugerida en el marco de la pandemia del coronavirus. Entre los asistentes se encuentra el vicepresidente comunal, dado de alta recientemente de covid-19.

La imagen llegó a De 12 a 14 (El Tres). Se ve a la médica agasajada, quien brindó 37 años de servicio en la salud pública, junto a colegas, autoridades del Samco y de la comuna. "No son conductas a imitar. No se preparó con anterioridad. Se hizo un pequeño acto que duró lo que duró la foto", explicó Gonzalo Chiesa, director del hospital local.

"La presidenta de la comuna se acercó a entregar un presente a la doctora García que cumplió 37 años de servicio, y es también miembro de la comisión ejecutiva del Samco local. No se armó una fiesta ni se convocó a juntarnos en un lugar pequeño", agregó Chiesa en diálogo con De 12 a 14.

El director del Samco reconoció que compartieron "saladitos y gaseosas" pero remarcó que ningún participante compartió el vaso y que después del breve agasajo volvieron a los lugares de trabajo.

"Desde la institución no se subió esa fotografía. Fue una de las personas, que no sabemos bien cómo, subió la foto en su red social y empezó a circular con rapidez", comentó.

Consultado sobre el vicepresidente comunal Juan Carlos Ansaloni, quien había dado positivo de covid-19, Chiesa expresó: "Se infectó de coronavirus en el marco de un viaje, cumplió la cuarentena estricta, se le hicieron los seguimientos sanitarios y cumplimentó los protocolos. Fue dado de alta en función de los protocolos vigentes a nivel provincial y nacional".

"Es una conducta que no debe imitarse y no va a volver a repetirse", concluyó Chiesa, que estuvo presente en el agasajo a la médica que se jubiló.