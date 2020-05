María Teresa | Goyechea pide a tribunal electoral desplazar a Bertrán

"A mí me parece que en una situación como la que hemos estado, la Comisión tiene una responsabilidad muy amplia en cuanto a esta crisis sanitaria que hemos tenido, que en los 118 años que tiene la Comuna, nunca hubo una crisis sanitaria de este tipo. Correspondía que hubieras estado presente, y en todo este tiempo de la pandemia nunca llamaste, nunca te comunicaste, nunca fuiste a una reunión, nunca consultaste cómo estaba la situación".



En un audio de watsApp que se viralizó, el actual presidente comunal de María Teresa Gonzalo Goyechea, le manifestó al representante de la minoría Claudio Bertrán, que iban a solicitar a las autoridades electorales provinciales que designaran otra persona para ocupar ese lugar. La última fue la octava ausencia consecutiva de Bertrán a los cónclaves de gobiernos comunales. Ante la inasistencia a las reuniones, la Comisión Comunal de María Teresa le informó a Bertrán que pedirá a la justicia electoral la designación de otro referente de ese espacio para que ocupe su lugar como representante de la minoría.

El episodio se desencadenó a partir del mensaje enviado por el propio Bertrán donde, tras no asistir a las reuniones, le planteaba: "Hola Gonzalo, buenas tardes. Quería consultar cuándo sería la próxima reunión de comisión, ya que ahora estoy más aliviado con mi trabajo".

Tras dos meses de importantes presiones sanitarias, sociales, económicas, que suscitaron decisiones adoptadas por la Comisión Comunal, ese mensaje donde plantea la posibilidad de reincorporarse "ya que ahora estoy más aliviado", disparó la decisión de comunicar a la justicia electoral y, en segundo término, el whatsApp de su presidente.

En el comienzo del audio que Goyechea le envió a Bertrán, le aclara: "Sentí la obligación de mandarte este audio, no de forma personal, sino como integrante de la Comisión Comunal (como Presidente de la Comisión Comunal a vos como Vocal representante de la minoría) para avisarte que como establece la Ley de Comunas en su Artículo 31, que dice que todos los integrantes de la Comisión no podemos faltar por más de cuatro reuniones sin justificativo y sin permiso de la Comisión, y como vos hace tres o cuatro meses que no estás yendo a las reuniones de comisión, que si no me equivoco son siete u ocho a las que faltaste, te quiero avisar que voy a hacer la presentación necesaria para que cese tus actividades. No para que la minoría no esté representada, sino para que te reemplace quien indique el Tribunal Electoral o a quien le corresponda, continuará otra persona representando a la minoría".

En estos dos meses de cuarentena María Teresa se diferenció de la media de las localidades de la región, al adoptar medidas distintas, más duras, o que se implementaron con anticipación a las demás localidades. La prohibición a los camioneros de la localidad de viajar a puerto, la resistencia a restringir los accesos para ingreso y egreso (que en María Teresa se implementó hace apenas semanas, mientras en otras localidades fue la primera medida) o en el último tiempo, la decisión de autorizar las caminatas por motivos de salud a pacientes crónicos.

"Hemos tenido que tomar decisiones complicadas y por suerte hemos tenido el apoyo de diferentes instituciones, de la policía, la Jueza de Pequeñas Faltas, los Bomberos Voluntarios, del director del Samco, de los trabajadores de la salud, pero faltó la pata fundamental que es el Vocal que integra la Comisión Comunal que representa a la minoría. Ningún llamado y ninguna puesta a disposición, me parece que el puesto en el que vos estás como Vocal no es para cuando estás aliviado con tu trabajo cuando estás fuera de cosecha, es un puesto en el que tenés que estar dedicado en los dos años que dura nuestro mandato", le plantea Goyechea.

"Quería mandarte este audio, porque esto que estoy diciendo no necesariamente lo tengo que hacer de una forma secreta ni mucho menos, pensaba decírtelo y también quiero decirte que este audio no es personal, no es mío hacia vos Coli, sino como Presidente Comunal al Vocal representante de la minoría. Era para eso, estamos en contacto. Te mando un abrazo", concluye.