La lista completa de espiados por la AFI de Macri

El primer listado (y seguro no el último) de espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, que colocó al frente de la central de espionaje a su amigo Gustavo “Negro” Arribas y le dio fondos reservados para que no quedara rastro.



La lista incluye a dirigentes políticos, sindicales, periodistas y actuales funcionarios y se conoce gracias a la denuncia de la actual interventora de la AFI, la fiscala Cristina Caamaño. El listado revela que Macri y Arribas espiaban a propios y ajenos. No es un dato menor: aparecen desde Laura “técnicamente no es delito” Alonso hasta Nicolás Massot, que era el titular de la bancada PRO. También figuras centrales de Cambiemoscomo los radicales Mario Negri, Ernesto Sanz, Ángel Rozas y Mario Barletta. Será más que interesante conocer sus reacciones.

Entre los espiados hay, obviamente, muchos dirigentes del Frente de Todos, en especial aquellos más ligados al kirchnerismo, y varios actuales funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. El propio presidente no aparece esta vez, pero ya fue víctima de una red anterior de espionaje de emails a cargo del ex jefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre entre cuyos clientes estaba Carlos Pagni, causa aún abierta y en los despachos de la Corte Suprema.

Entre las espiadas figura Elizabeth Gómez Alcorta, actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero que por entonces se dedicaba a la abogacía y especialmente a la defensa de Milagro Sala, primera presa política del macrismo.

Verónica Magario, actual vicegobernadora bonaerense, también fue espiada mientras era intendenta de La Matanza y candidata. Espionaje en plena campaña. Lo mismo sucede con el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, por entonces senador y en carrera por la provincia.

El macrismo se ocupó de espiar a un buen número de diputados kirchneristas, en especial a los más activos en cuanto a las denuncias de corrupción entre 2015 y 2019. Figuran entre los espiados Rodolfo Tailhade, que era además miembro del Consejo de la Magistratura, Martín Sabbatella, Carlos Castagneto, Gabriela Cerruti, Martín Doñate, Silvia Horne, Cristina Brítez, Marcos Cleri, Adrián Grana y José Aragón. También hay varias personas del entorno de Sabbatella como su abogado Sergio Zurano, su prensa Fernando Torrillate y Leonardo Sabbatella, que no es pariente pero con la diputada Mónica Macha. Lo de Cerruti tampoco es casual: además de diputada es biógrafa de Macri.

Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo y por entonces jefe de bloque en la legislatura porteña, también fue espiado. Lo mismo Carlos Raimundi, actual embajador ante la OEA. Y el tercer tocayo, Carlos López, histórico colaborador de los Kirchner al igual que Ofelia “Pipa” Cédola, que acompañó durante años a Néstor y CFK y figura también en el listado de la AFI.

Otro nombre relevante es el de Horacio Mizrahi, histórico prensa de Julio De Vido, otro de los blancos judiciales del macrismo. También hay figuras como Ricardo Forster y Araceli Bellota, intelectuales cercanos al kirchnerismo.

Entre los nombres de los espiados también se destacan los de Héctor Daer, secretario general de la CGT, el ex jefe de la Policía Bonaerense Hugo Matzkin, el ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y el operador mediático Luis Majul.

A pesar de lo extenso de este primer listado es obvio que los espiados no se agotan en estos. Habrá que ver si los espías de Cambiemos dejaron más rastros.

La denuncia de la fiscala Caamaño, que fue confirmada por el Presidente al frente de la AFI, fue por inteligencia ilegal a través del robo de mails. Entre los delitos denunciados está que los espías de Macri y Arribas obtenían información “sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”, realizaban robo de comunicaciones y, además, les imputan el no haber destruido “los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones”. Son los artículos 4 inciso 2, 5 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional.

La causa recayó por sorteo en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que deberá investigar junto al fiscal Jorge Di Lello.

Según informaron desde la AFI, el espionaje que se encontró se hizo “al menos” desde el 2 de junio de 2016 sobre mails privados. “La información fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado”, comunicaron desde la AFI.

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”, dice el escrito presentado en Comodoro Py. O sea: las órdenes vinieron de Arribas, el señor 5, y de Silvia Majdalani, la señora 8. De Macri y de Daniel “Tano” Angelici.

El escrito también detalla que la información estaba en el disco rígido y que “del análisis surge que se procedió al borrado de la información que el mismo contenía, pero ello no de manera segura, por lo que fue posible restablecerla -con algunas falencias del sistema-, a fin de acreditar los extremos esbozados en la presente denuncia”. Y aún más: “A través de la recuperación de datos, se pudo detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles (pendrives) en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información correspondiente a correos electrónicos privados”.

LA LISTA COMPLETA

Cambiemos

- Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción.

- Nicolás Massot, ex jefe de bancada del PRO.

- Ernesto Sanz, dirigente de la UCR y uno de los fundadores de Cambiemos.

- Mario Negri, diputado de la UCR.

- Ángel Rozas, ex senador de Cambiemos por Chaco.

- Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe

Frente de Todes

- Elizabeth Gómez Alcorta, era la abogada de Milagro Sala y hoy es Ministra.

- Verónica Magario, por entonces intendenta de La Matanza y actual vicegobernadora bonaerense.

- Carlos López, histórico colaborador de los Kirchner.

- Rodolfo Tailhade, diputado nacional

- Martín Sabbatella, diputado y actual titular de ACUMAR

- Carlos Tomada, por entonces jefe de bloque de legisladores porteños y ex ministro de Trabajo

- Carlos Castagneto, diputado.

- Gabriela Cerrutti, diputada.

- Ofelia Cédola.

- Ricardo Forster

- Horacio Mizrahi, prensa de Julio De Vido.

- Omar Perotti, entonces senador, hoy gobernador de Santa Fe.

- Silvia Horne, ex diputada.

-Martín Doñate, diputado.

- Cristina Britez, diputada.

- Marcos Cleri, diputado.

- Adrián Grana, diputado.

- José Pitín Aragón, diputado.

- Carlos Raimundi, actual embajador en la OEA.

Otros dirigentes

- Hugo Matzkin, ex jefe de la Policía Bonaerense.

- Héctor Daer, secretario general de la CGT.

- Alberto Weretilneck, gobernador de Chubut.

Periodistas

- Luis Majul

Otros

- Patricia Cubría

- Alejandro Loeda

- Andres Gabriela Vaca Narvaja

- Gustavo Alfredo Walker

- Salvador Cabral

-Lía Mendez, dirigente del Partido Humanista

-Valeria Silva

-Araceli Bellota, escritora

-Joaquin Escobar

-Juan Manuel Pedrini

-Luis Fernando Navarro

-Mariana Ponce de León

-Marcos Harguinteguy

-Gastón Castagneto

- Leonardo Sabbatella

- Guillermo Mostol

- Walter Arieli

- Jorge Pissaco

- María Lara Carvajal

- Hugo Serpa

- Lucila Puyol Garategui

- Daniel Yarmolinski

- Esteban Dibaja

- Leticia Angerosa

- Elenora Heinrich

- Gerardo Aranguren

- Gabriela Troiano

- Miguel Nannu

- Waldo Carrizo

- Mauricio Mas

- Nicolás Canosa

- Guido Pasamonik

- Sergio Zurano, abogado de Sabbatella

- Mauro Battafarano

- Pablo Oscar Vera

- Susana Gutt

- Daniel Yarmolinski

- Adriana Fontana

- Marianela Paez

- Maria Laura Pennisi

- Gerardo Rico

- Hugo Peroa

- Anabela Aldanondo

- Guillermo Mostol

- Raúl Reyes

- Marcela Rípoli

- María del Carmen Peña

- Ángel Graciano

- Sol Gonzalez

- Cintia Luana

- Ernesto Paillalef

- Salerno Ercolani

- Delfina Supisiche

- Fernando Torrillate, prensa de Sabbatella

- Gustavo Traverso, senador provincial

- Pablo Oscar Vera

-Comisaría 3ra Avellaneda, SIPOBA, Sup. Gral. POL. BONAERENSE, Policía Lanús, Policía Científica.