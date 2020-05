El intendente de Zárate cruzó a Sergio Berni y lo tildó de "Rambo": "Acá no puede presentarse pateando puertas"

"Acá no puede presentarse pateando puertas", fue la respuesta que dio el intendente de Zárate Osvaldo Cáffaro tras el enojo del ministro de Seguridad Sergio Berni. Fue después de que el martes el funcionario bonaerense estallara contra el jefe comunal porque no lo recibió en el Centro Operativo, donde trató de presentarse para reportar un caso de inseguridad.

Furioso, Berni cargó contra Cáffaro por no abrirle las puertas. "Si no es un negocio inmobiliario, al intendente no le interesa", planteó enojado, en un video que llegó a TN y La Gente. Dijo que quería hablar con el jefe comunal por el violento robo de motochorros a una mujer, a la que tiraron de la bicicleta en la que iba y le provocaron lesiones en la cabeza.



Cáffaro lo cruzó con una serie de mensajes en Twitter. Planteó que el ministro "no puede entrometerse en la sala de situación de una Municipalidad". Aclaró que debería haberse presentado en la Justicia para denunciar el delito o que, "en flagrancia de aprehender a alguien, debió haber seguido al delincuente".

Dijo que el municipio "no es una comisaría" y criticó el intento del funcionario bonaerense de entrar a la dependencia. "Acá no puede presentarse pateando puertas. El grado de irresponsabilidad es muy grande", cuestionó el jefe comunal, socialista aliado al Frente de Todos. Consideró que lo que hizo Berni fue "una pieza de teleteatro armado".



Con críticas a la gestión del ministro de Seguridad bonaerense, recordó que en 2015 -cuando era secretario de Seguridad de la Nación- "retiró las fuerzas de seguridad nacional". "Hay un grado de irresponsabilidad que va más allá de lo que sucedió. No se puede perjudicar a la gente, estamos para gobernar para ellos", afirmó.

Dijo que lo respeta como funcionario porque lo designó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, pero que cree que como persona "debe actuar con un grado de madurez mayor que la que tuvo".

Consideró que hay "intencionalidad política" del funcionario, que vive en esa localidad, y lo comparó con el personaje de "Rambo". "Hay toda una serie de casualidades que no son tan casuales. Hay una serie de tiempos, de videos, de cosas que se dan que parecen más de una película de Rambo que de la acción que debe tener un ministro", escribió.

El enojo de Berni con Cáffaro

Las imágenes fueron grabadas por un periodista de Zárate que encontró al funcionario con el barbijo puesto y apoyado en un auto esperando en la puerta de dependencia municipal. "Hace más de 15 minutos que estamos acá esperando poder entrar al centro de monitoreo porque a una señora le quisieron robar. Iba en la bicicleta y la robaron con una moto, la tiraron al piso le partieron la cabeza", dijo el ministro.

Explicó que quería acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad para tratar de identificar al delincuente. Como no lo atendían, acusó al jefe comunal de no preocuparse por la inseguridad. "Evidentemente en Zárate, si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa. Por eso estamos como estamos", afirmó.